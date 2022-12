Dego, el joven artista vallecaucano que se perfila como nueva promesa del género urbano en Colombia

Tiene 18 años y ya ha grabado cuatro sencillos. El video más reciente lo grabó en Terrón Colorado, zona vulnerable ubicada en el oeste de Cali.

“Nací en Cali pero me crie en Palmira, allá crecí y estudié. Soy percusionista desde pequeño, tocaba la batería, me gustaba mucho la salsa pero luego a los 15 años decidí cantar género urbano por lo que a mis 16 años grabé mi primera canción y la subí a redes sociales. Comencé a tener el apoyo de mi familia y amigos por lo que seguí, grabé el segundo, tercero y, ahora, un cuarto sencillo”, contó Dego, artista vallecaucano.

El video musical de su más reciente sencillo ‘Si te vas’ fue dirigido por French Producción, reconocida por sus trabajos con artistas famosos como Zion y Lennox, Plan B, Adriana Lucía, ChocQuibTown, Ñejo, entre otros.

Fue grabado a las afueras de Cali, capital del Valle del Cauca con la colaboración de la comunidad de Terrón Colorado, sector con población vulnerable, ubicado en la ladera oeste de la ciudad.

“Me llegó el dato de que en Terrón Colorado varios universitarios habían pintado las calles y casas por lo que me interesó. Pedí fotos para saber cómo había quedado y solo pensé que había quedado increíble, quería que esos colores se vieran en el video. Es un barrio muy bonito con gente maravillosa, nos apoyaron y hasta se unieron al video. Todos los que se ven allí son gente de la zona de Terrón Colorado”, dijo.



Estando en Terrón Colorado, Dego mostró interés en los proyectos con los que sueñan los jóvenes del sector, se acercó para conocer sus iniciativas culturales como los bailarines de break dance, salsa y artistas urbanos.

“La pasamos increíble en Terrón, solo tengo que decir que hay gente llena de talento y de ganas de salir adelante, solo tengo cosas positivas que decir de ese sector y su gente”, anotó el joven artista.

La canción cuenta la historia de una joven pareja que sufre los problemas comunes de la adolescencia donde el amor debe estar por encima de cualquier cosa.

El joven músico escribe y coproduce sus canciones junto a su productor Maxiu, quien ha realizado importantes trabajos con artistas como Yomo, J Álvarez y Farruko, entre otros. Admira y tiene de referente a artistas de talla mundial como Justin Bieber y J Balvin.

“Entre los artistas que admiro están Justin Bieber, es el que más me gusta, no solo por su música, sino como se ha desarrollado como artista. Es perfecto haciendo sus shows y vende su imagen como ninguno. De nacionalidad colombiana está J Balvin, es un referente para mí”, afirmó.

Entre las cosas que resalta está su familia. Asegura que son su base y apoyo en la carrera que está comenzando a forjar.

“Mi familia fue la primera que creyó en mi talento, tengo su apoyo. La familia es la fuente de energía y hace que uno crezca mucho. Mi papá me acompaña a muchas presentaciones, mi mamá no tanto, porque me genera nerviosismo, me hace sentir mucho compromiso”, concluyó, entre risas, el artista.

Durante el 2016, Dego consiguió acompañar a Romeo Santos en su gira por Colombia, con quien compartió tarima y participó en la Feria de Cali.



Foto: Dego