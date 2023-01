“Dejalos a ellos dos, pa’ que te metés”: confuso hecho en el que agentes de tránsito son agredidos

La agresión se presentó en medio de un operativo de control que realizaban las autoridades sobre una concurrida vía. El caso quedó registrado en video.

Un grupo de agentes de tránsito fue agredido cuando llevaba a cabo labores de control sobre la calle 54 con carrera 67 A, en el oriente de Cali y donde están ubicados dos puentes que conectan a esta zona con el sur de la ciudad y llevan menos de un año en funcionamiento.

A dicho sector, según fuentes de la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca, llegaron unos ciclistas que estaban zigzagueando en medio del tráfico vehicular y uno de ellos se metió a la zona donde los agentes ejecutaban el operativo.

Allí, esta persona supuestamente golpeó con la bicicleta a una guarda y esta cayó al suelo. En ese momento, sus compañeros no solo habrían reaccionado para auxiliarla, sino inmovilizar el vehículo.

Esta situación al parecer generó inicialmente una discusión, pero luego se produjo una agresión hacia los servidores públicos en un hecho que fue registrado en video por parte de un ciudadano.

En la grabación se observa cuando un hombre se abalanza contra uno de los agentes y esta responde en un aparente intento por defenderse y luego se escucha a un guarda decirle a otro ciudadano que también habría hecho parte del altercado: “Dejalos a ellos dos, pa’ que te metés”.

Una vez se solicitó la presencia de la Policía y esta llegó al sitio, las dos personas implicadas en la agresión contra los servidores públicos se dieron a la fuga.

Finalmente, las autoridades de tránsito de la capital del Valle del Cauca señalaron que no hubo heridos e hicieron una llamado a la prudencia y el respeto para que estas lamentables situaciones no se vuelvan a repetir. El incidente se registró en la mañana de este jueves 20 de junio.