Dejan en libertad a exalcalde de Cartago y diputada del Valle tras captura por presunta corrupción

Los otros exfuncionarios y particulares que había sido detenidos también recobraron su libertad. Sin embargo, todos continuarán vinculados al proceso.

La Fiscalía General de la Nación apelará la decisión del Juez Tercero Penal Municipal, de Guadalajara de Buga, quien dejó en libertad a cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Cartago, investigados por el delito de peculado por apropiación.

En las audiencias preliminares la Fiscalía judicializó, por el delito de peculado por apropiación a los exfuncionarios públicos, identificados como Germán González Osorio, ex alcalde de Cartago; Martha Lucía Vélez, ex secretaria de Hacienda y actual diputada de la Asamblea del Valle del Cauca; Luis Fernando Adarve Villa, extesorero y ex secretario de Hacienda Municipal y Carlos Alberto Franco Palacio, auxiliar administrativo de la tesorería de Cartago.

Entre tanto, 19 particulares vinculados a la investigación aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y fueron objeto de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, previa firma de compromisos de no salir del país y presentarse cada vez que así lo requieran las autoridades judiciales.

Por otro lado, una particular, capturada con orden judicial, quedó en libertad dado que los jueces consideraron ilegal la captura de la misma.

Finalmente, continúan las audiencias de formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Gloria Inés González Quintero, extesorera municipal.

En el caso de los cuatro exfuncionarios de la Alcaldía, el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, decisión que fue apelada por el fiscal del caso y será resuelta en los próximos días ante un juez de conocimiento.

