Dejan en libertad a instagramer y fisicoculturista señalado de distribución de drogas sintéticas

El joven había sido capturado, según las autoridades, con gran cantidad de estupefacientes y elementos para la fabricación de lo mismo.

Se trata de Rafael Kuang Li, a quien la Fiscalía formuló cargos como presunto responsable de tráfico o porte de estupefacientes para conservar con fines de expendio. Sin embargo, tras su detención en operativo de Policía en Palmira, un juez lo dejó en libertad.

"En desarrollo de las audiencias preliminares, por determinación del juez, Kuang Li no fue objeto de medida de aseguramiento dado que no cuenta con antecedentes, ni anotaciones judiciales, al tiempo que tiene un arraigo en la Ciudad de Las Palmas", indicó el ente acusador en un reporte.

El coronel Javier Navarro, comandante de la Policía en Valle del Cauca, resaltó que la captura del que, asegura la propia aturidad, sería el principal distribuidor de droga sintética en Palmira se produjo tras meses de indagaciones. El oficial se mostró inconforme con la decisión del juez.

"Considero que era necesaria y había mérito suficiente para la medida de aseguramiento intramural. Esta persona fue capturada en flagrancia luego de varios meses de seguimientos y se logró determinar su vinculación especialmente en el tráfico de drogas sintéticas, y en efecto le fueron incautadas una importante cantidad de las mismas”, sostuvo Navarro.

Cabe recordar que el procedimiento contra el influencer, conocido en redes como Kuangli Fitness o 'el Chino', se llevó a cabo el pasado 30 de abril durante un allanamiento en el barrio Santa Rita de Palmira donde se incautaron, entre otros, 54 gramos de anfetaminas, 13 gramos de marihuana y tres picadoras.

Instagramer sería principal distribuidor de droga sintética a domicilio en Palmira, según Policía Por su parte, Kuang Li compartió en su cuenta de Instagram una imagen con la siguiente frase: "soy fuerte, porque fui débil. Estoy en guardia, porque fui traicionado. Me río, porque estuve triste, y vivo el día a día, porque el mañana no es seguro".

Junto a la publicación el joven manifestó a sus seguidores que en la vida se encuentran personas malintencionadas que se mostrarán como amigos, pero, sostuvo, "cuando ya no te quieran te darán una puñalada y te traicionarán cuando ya no les sirva".

Según el 'el Chino', años atrás él fue consumidor de sustancias, lo que lo llevó a "descarrilarse" hace mucho tiempo y esta era una temporada que él ya estaba superando. Sostuvo que le fue importando más su familia, sus proyectos, si relación y un futuro en tranquilidad.

"Yo no soy perfecto, pero realmente no soy un 'criminal o delincuente' como me han hecho ver, ¿venderle a quién?", expresó el instagramer. "Era mío personal y alguien muy cercano llamó a denunciar y lo convirtieron en una historia de un narco", puntualizó.

Entre tanto, pese a la determinación del togado, el señalado vinculado a la investigación que adelantan en su contra autoridades.

