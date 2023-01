Dejan libre a hombre señalado de matar a otro a bordo de un bus del MIO en Cali

El sujeto había sido detenido minutos después del crimen, registrado en la noche del pasado martes 22 de enero.

El hombre señalado de asesinar a otro a bordo de un bus articulado del sistema de transporte masivo de Cali, MIO, fue dejado en libertad.

Según fuentes judiciales, el juez tomó la decisión debido a que no se presentaron personas que testificaran en contra del detenido y lo señalaran como autor del crimen ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y tampoco en la audiencia correspondiente.

Pasajero del MIO en Cali fue ultimado a tiros cuando se movilizaba en un bus articulado Además, se habrían registrado contradicciones en las declaraciones de los testigos del hecho, pues algunos al parecer indicaron que la captura del hombre había sido en una moto, otros dijeron que en un taxi y supuestamente fue detenido mientras caminaba hacia su casa.

En ese sentido, el juez no encontró elementos suficientes y pruebas para establecer que el capturado, quien sería un ingeniero civil, fuera el responsable del asesinato.

Además, la Fiscalía aseguró que los uniformados le incautaron una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, al detenido, pero que este presentó el salvoconducto para porte legal.

Como Wílliam Murillo Olaya, de 54 años, fue identificada la víctima del ataque con arma de fuego registrado cuando el bus en el que viajaba también el agresor se desplazaba por la carrera 100 con calle 13, sur de la capital del Valle del Cauca.



¿Quién era la víctima?