“Dejaron a una abuela sola a la deriva”: madre de hombre que murió en los enfrentamientos de Cali

Elkin Fernández Salazar, de 52 años, acababa de llegar a su casa en el barrio 7 de Agosto, en Cali , luego de una jornada laboral cuando encontró la muerte.

En la zona había enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Dice su madre que él salió a la puerta de la casa y de un momento a otro se desplomó.

“Mi hijo llegó de trabajar y estaba mirando a ver qué sucedió, escondiéndose de los disparos, y a él con un rayo de luz verde, me lo me lo apuntaron en la frente y me lo mataron impunemente”, manifestó Islandia Salazar, madre de la víctima.

Elkin era la cabeza de su hogar, vivía en compañía de su madre y manejaba un motocarro. Su familia pide justicia y saber quién lo mató.

“Que me ayuden a que haya justicia por la muerte de mi hijo eso no puede quedar impune . Cómo dejan a una abuela de 71 años sola a la deriva sin quien me dé una mano”, agregó doña Islandia Salazar.

La Policía investiga el homicidio, además, ocho civiles resultaron heridos durante las protestas.

De acuerdo con el brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía metropolitana de Cali , hubo alrededor de 46 reportes por parte de agentes del Esmad, quienes presuntamente recibieron disparos en su contra cuando evitaban la quema de una estación del Mio.

“Allí resultaron cuatro policías lesionados, tenemos un policía con un disparo de arma traumática y tres policías heridos con objeto contundente”, agregó el brigadier general León.

Los familiares de Elkin piden ayuda, ya que no cuentan con el dinero para realizar las honras fúnebres de este hombre de 52 años.