“Dejen de #$/&% tanto”: el jocoso pero contundente discurso de ‘Rigo’ si llegara a la Presidencia

El curioso suceso, fiel a su estilo, tuvo lugar al finalizar una de las etapas de la Carrera Oro y Paz que se realiza en el Valle del Cauca. Este es el video.

¿Cómo sería su primer discurso de posesión, ‘Rigo’? Fue la pregunta que le hicieron al ciclista antioqueño cuando se dirigía a los medios de comunicación al terminar la etapa.

Rigoberto Urán le envió un mensaje a los aficionados que disfrutan la... No es la primera vez que el hijo de Urrao se sale con las suyas. Si por algo se caracteriza el deportista es por su espontaneidad frente las cámaras y su particular estilo al ser abordado por los periodistas.

No solo ha sucedido en carreteras colombianas, también el viejo continente ha sido testigo de sus ocurrencias que lo han hecho ganarse el cariño de muchos fanáticos de este deporte en todo el mundo.

En esta ocasión se puso en la posición de presidente y señaló cuál sería el primer discurso en el caso de llegar a ser presidente de Colombia.



“Señores colombianos, les habla Rigoberto Urán, acuérdense, la paz empieza por cada uno de nosotros, trabajen en equipo. Sean coherentes y disfruten que la vida es una sola, dejen de #$%/& tanto”, fueron las curiosas palabras que causaron risas entre los comunicadores que atendían la entrevista durante la mañana de este jueves 8 de febrero.

Foto: Archivo Colprensa