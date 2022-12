Del horror a la alegría: a ritmo de cumbia se festeja la paz en Bolívar, Cauca

La alegría fue el común denominador de los alumnos de la Institución Educativa Domingo Belisario Gómez, del municipio de Bolívar en Cauca, quienes al ritmo de cumbia celebraron la firma de los acuerdos de paz entre Gobierno y FARC en Cartagena.

"Hemos sido muy afectados por la guerra y estamos felices, porque ya vamos a ser un país más unido y con paz", expresó Valentina Girón, quien cursa grado once.

Lo jóvenes recuerdan que antes, en medio del conflicto, hasta ir al colegio les generaba temor. "Antes a uno para transportarse le daba miedo por la guerrilla y ahora si vamos a estar tranquilos para estudiar", aseguró Edwin Navia.

Los habitantes del municipio, uno de los primeros en revelarse contra una toma guerrillera, no quieren que se repitan hechos como los de septiembre de 2001. En ese entonces, miembros de las FARC acabaron con el centro de la población y la comunidad hizo resistencia civil para evitar el secuestro de varios policías.

"Yo recuerdo que todos salimos con platos a la calle para no dejar llevar a la Policía, ya los tenían para llevárselos en el carro, entonces todos salimos a reclamarlos", relató Emilio Daza.

Por esto, la comunidad festeja la firma de la paz. Aseguran que después de tanto perjuicio que les ocasionó las FARC, hoy ven de nuevo a su pueblo surgir.

Habitantes del municipio de Piamonte, en el extremo sur del Cauca, también marcharon por las calles de la localidad en apoyo a los acuerdos con la guerrilla que ponen fin a más de 50 años de conflicto armado.