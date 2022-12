Delincuencia común habría sido la responsable de secuestrar a docente en Cauca

Aún no se tienen pistas de la docente Rosalba Ariza, oriunda de Caquetá, quien fue secuestrada el pasado martes hacia las 6:00 p. m., en zona rural de Puracé, Cauca, cuando viajaba hacia Cali, Valle del Cauca, procedente de Florencia.

“Tenemos el conocimiento que todo sucedió sobre una de las vías principales que de Popayán conduce a Cali. Ella iba por carretera y no fue secuestrada solamente, varias personas fueron retenidas a la fuerza”, manifestó Jhon Snéider Vargas, secretario de Educación de Florencia, Caquetá.

Familiares y amigos de la docente en Florencia realizaron una eucaristía para pedir por su pronta liberación.

En el Cauca, las autoridades desplegaron un intenso operativo en la región para dar con el paradero de la profesora y aseguraron que aún no se sabe quiénes cometieron el plagio.

“Es información que maneja la Policía Nacional y nosotros no tendríamos información concreta al respecto. Lo que queremos destacar es que, al parecer, sería delincuencia común y es la primera información que nos llega”, dijo Alejandra Miller, secretaria de Gobierno del Cauca.

La familia de Rosalba aún no se pronuncia sobre lo sucedido. Sin embargo, se conoce que los secuestradores exigen una millonaria suma de dinero pos su liberación.