Delincuente asaltó establecimiento comercial en Cali y violó a una empleada

Una empleada de un punto de venta de comidas fue atacada por un hombre que robó 100 mil pesos en efectivo y abusó sexualmente de ella. El hecho se registró en el barrio Versalles, norte de Cali.

La joven de 25 años fue sometida a un tratamiento médico para evitar o controlar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. En los próximos días iniciará un tratamiento psicológico.

La mujer, que prefirió ocultar su identidad por seguridad, narra que estaba abriendo el negocio cuando un hombre la sorprendió y con un arma de fuego la intimidó.

"Él lo primero que hizo fue con el arma de fuego llevarme hasta el baño, allá me hizo desnudar. Me dijo que me quitara toda la ropa que eso era un robo. Me amarró las manos y los pies, me puso boca abajo y me botó el uniforme", expresó la afectada.

Minutos después, el hombre abusó sexualmente de ella. "Empezó hacer lo que tenía que hacer y paraba y me decía que le diera la plata, que no me fuera hacer matar. Todo el tiempo me repitió lo mismo", agregó.

Según una familiar de la víctima, el delincuente iba vestido de mensajero. "El ladrón entró como si fuera a llevar un pedido", dijo.

El mayor Jhon Vargas, comandante del Distrito 1 de la Policía, sostiene que adelantan la investigación del caso partiendo de información obtenida por cámaras y un retrato hablado del atacante.

La Policía se comprometió a ubicar rápidamente al hombre que agredió a la joven, para ponerlo ante un juez de garantías y que responda por la agresión sexual y el robo al establecimiento comercial.

Por su parte, la Personería en Cali hace un seguimiento a estas agresiones contra las mujeres, al tiempo que sugiere seguir la ruta de atención.

"Se hace necesario que los centros de salud una vez que llegue una mujer que ha sido accedida y agredida sexualmente, implemente los protocolos y las rutas de atención. Es más, las comisarías de familia, las casas de justicia, tienen que dar implementación a estas rutas", manifestó Paula Arbeláez, directora de Derechos Humanos de la Personería de Cali.

Un reporte entregado por las autoridades indica que entre enero y octubre de 2014 se denunciaron 1273 casos de agresiones sexuales contra mujeres en la capital del Valle del Cauca.