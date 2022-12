Delincuente disparó, golpeó y robó $80 millones a una comerciante en Popayán

Las cámaras de seguridad de un negocio en Popayán, Cauca, muestran cómo un hombre entra, desenfunda un arma de fuego y se dirige donde estaba una mujer, quien termina enfrentándolo.

El ladrón le dispara para intimidarla y hasta le lanza una patada. Luego, consigue arrebatarle el bolso con el dinero y emprende la huida.

“Yo forcejeo con él, me dice que si cree que no es capaz de matarme, en eso me hace el disparo y me pega una patada. Por último, me veo rendida y es ahí cuando me arrebata el bolso y sale corriendo”, manifestó Ángela Cleves, víctima del robo.

Todo este episodio ocurre frente a los trabajadores del lugar que no consiguen hacer nada para tratar de evitar el hurto.

“En la entrada también le colocan un revólver a mi esposo y, de esa forma, lo intimidan para que él no haga nada. Había mucha gente en los alrededores, pero nadie, absolutamente nadie, hizo nada”, continuó la mujer.

Según testigos, otros tres sujetos en motocicleta esperaban al ladrón para emprender la huida.

Los cerca de $80 millones que le robaron a la mujer eran para el pago de trabajadores y compra de materiales que se utilizan en la construcción de viviendas de interés social.

Con los videos de seguridad, las autorizadas tratan de identificar a los responsables de este hurto que se dio en la capital del Cauca.