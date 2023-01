Delincuentes robaron costosa bicicleta a deportista paralímpico y ahora no tiene con qué competir

El ciclista se dirigía a entrenar cuando fue sorprendido por dos hombres que, bajo amenazas, lo atracaron. La víctima relató lo ocurrido.

"Dos tipos, con aspecto de habitantes de calle, con dos armas blancas, cada uno con su cuchillo, me empujaron de la bicicleta y ahí me despojaron de ella", manifestó el deportista Rubén Darío García, quien tiene una discapacidad en el brazo izquierdo.

El hecho se registró en el barrio Guayaquil, en el centro de Cali. Ahora, García, de 41 años e integrante de la selección Valle de paraciclismo está literalmente varado, puesto que en noviembre tiene un campeonato nacional y ya no cuenta con su principal herramienta de entreno.

Además, el vehículo que le hurtaron y que tiene un valor cercano a los cuatro millones de pesos era con el cual el ciclista paralímpico esperaba competir y ganar. Por esto, pide a las autoridades que le ayuden a recuperarlo.

"Ahorita veo truncado ese sueño, porque estaba trabajando muy duro este año para lograr ese objetivo", expresó el vallecaucano.



Recuperan bicicleta de triple campeona nacional de BMX que había sido hurtada en Cali De inmediato, esta denuncia fue recibida por el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien aseguró que ya iniciaron la búsqueda de la bicicleta.

"Nos comprometemos muchísimo en el caso de Darío, porque nosotros estamos con los ciclistas de Cali y del Valle del Cauca. Tenemos más de 80 grupos de ciclistas en una red de WhatsApp y estamos cubriendo la vía a Dapa, Tres Cruces, a Yanaconas", afirmó el oficial.

Según la Policía, en la capital vallecaucana hay más de 50 bicicletas que han sido recuperadas este año y en los próximos días se dará a conocer cuáles y dónde podrán reclamarse.



