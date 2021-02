Denuncian a presidente de la Liga de Boxeo del Valle por presunto acoso sexual

Hace 10 años, y con la ilusión de competir a nivel nacional, Diana Carolina Segura pidió dotación deportiva, pero aseguró que el presidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca , Jaime Cuéllar, le hizo insinuaciones sexuales a cambio de entregarle las prendas.

“Que se haga justicia y que ya no siga acosando más a las niñas porque se meten a un deporte con la ilusión de salir adelante, de triunfar, y luego sale él a morbosearlas, a faltarles al respeto. Se les bajan los ánimos a las chicas y ya se van a apartar del deporte, entonces la idea es que lo saquen de la liga porque no me parece apto que esté representando a una liga sabiendo que él es una persona irrespetuosa”, indicó Diana Carolina.

Son por lo menos cuatro denuncias formales que han hecho jóvenes que manifiestan haber sido acosadas sexualmente por el funcionario, a cambio de cupos en torneos o dotación deportiva.

“Le solicitamos respetuosamente a la liga vallecaucana de boxeo que aparte de sus funciones al señor Jaime Cuellar, que le permita defenderse sin hacer uso del cargo, que impida que más víctimas caigan en manos de este señor o que utilice el cargo para obstaculizar las investigaciones penales en su contra”, indicó Elmer Montaña, abogado de las víctimas.

Noticias Caracol se comunicó con Jaime Cuellar, quién aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra y está a la espera de una audiencia el próximo mes de abril para demostrar con pruebas, según él, su inocencia frente a estas acusaciones.

Publicidad

Desde Indervalle rechazaron estos hechos.

“Rechazamos todo tipo de acoso sexual en contra de nuestras mujeres deportistas, aprovecho este espacio para invitar a todos los atletas, a todos los deportistas, a que denuncien ante la Fiscalía si es necesario la situación”, agregó Carlos Felipe López, gerente de Indervalle.

Desde la Gobernación del Valle realizan acompañamiento psicosocial con la Secretaría de Equidad de Género a deportistas que hayan sufrido este flagelo.