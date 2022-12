Denuncian abuso sexual a niño con déficit cognitivo dentro de un colegio de Cali

Foto: cortesía familia del menor

Una grave denuncia sobre abuso sexual contra menores de edad se conoció en Cali. La madre de un pequeño de 12 años que presenta déficit cognitivo asegura que su hijo habría sido abusado sexualmente el pasado viernes 7 de octubre dentro de la institución educativa a la que asiste.

La mujer, quien pidió la reserva de su identidad, se enteró del caso hacia las 12:30 p. m. por una llamada del colegio, donde, según ella, prefirieron mandarlo a casa en la ruta escolar antes que trasladarlo a la clínica y lo cual calificó como una actuación incorrecta.

“Me llamó uno de los profesores del Instituto Tobías Emanuel donde estudia mi hijo manifestándome que el niño tenía un sangrado por la cola y que lo llevara al médico. Ellos vieron que el niño estaba sangrando y sólo lo mandaron a limpiarse. Fue enviado en la ruta y pienso que lo más lógico era que lo llevaran inmediatamente al médico porque si le hubiera pasado algo más grave, que Dios no lo quiera, se habría podido desangrar en la buseta”, contó la madre del menor presuntamente abusado.

Los primeros diagnósticos en la clínica arrojaron que se trataba de un supuesto caso de abuso sexual.

“En la clínica no querían atenderlo por lo que tuve que hablar con la administración y leerles el código de infancia y adolescencia para que me lo atendieran. Se consiguió que el médico lo examinara, quien dio como primer diagnóstico un posible abuso sexual”, explicó la madre.

La lamentable situación fue evidenciada en un informe elaborado por Medicina Legal.

“Se examina a paciente junto con madre. Se evidencia desgarro anal de dos centímetros localizado a las 12 horas, no sangrado activo, no signos de enfermedad venérea”, dijo el reporte de la entidad.

Asimismo, la madre aseguró que la Policía de Infancia y Adolescencia no actuó rápidamente frente a esta situación.

“El apoyo de Infancia y Adolescencia fue negligente porque desde el sábado esperamos en la clínica a que ellos lo recogieran para llevarlo a Medicina Legal, nosotros no lo podíamos sacar por el proceso investigativo. Ellos llegaron pero manifestaron que estaban muy ocupados y que por el momento no podían llevarlo y se retiraron. Sólo hasta el domingo en horas de la mañana nos dirigieron a Medicina Legal”, afirmó la mujer indignada.

Entre tanto, las autoridades entregaron su versión sobre lo sucedido y aseguraron que el caso fue atendido de manera inmediata.

“El viernes nos reportan un caso de un niño de 12 años quien al parecer fue abusado en la institución educativa donde el menor estudia. De inmediato, las unidades de Infancia y Adolescencia llegan al lugar y se entrevistan con la madre, hacen el reporte de inicio y estamos a disposición del fiscal quien ordenará las posibles actuaciones para verificar el victimario y todo lo concerniente al caso. Seguiremos con la investigación”, explicó la teniente Luisa Alejandra Morales, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía de Cali.

La familia tiene como indicio que el responsable de este hecho sería un compañero del colegio, pero esperan que la investigación ayude a que el caso no quede impune.

“Queremos que esto no quede en la impunidad. Las autoridades están esperando que el colegio suministre los videos de seguridad para encontrar el responsable de este atroz hecho”, concluyó la madre.