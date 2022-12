Denuncian agresión de conductor de bus del MIO a un grupo de mujeres en Cali

El hecho se habría registrado cuando las usuarias abordaron la ruta P10A en la estación San Pascual, en centro de la ciudad. Una de las afectadas fue una menor.

De acuerdo con la denuncia de una joven, ella y otras pasajeras del MIO fueron agredidas física y verbalmente por el hombre, quien les dijo que ya era muy tarde para transportarlas.

"Ahí mismo que nos subimos la respuesta de conductor fue: 'señoras bájense que no podemos hacer la ruta porque ya terminamos'", asegura Vanessa Lemes.

La mujer asegura que en el tablero de la estación aparecía la ruta activa y por eso aún podían tomar el servicio. "Cuando nos subimos el señor cerro las puertas y empezó a andar súper rápido, durísimo. Le decíamos que para dónde iba, que necesitábamos que nos hiciera la ruta y él decía que no, que ya había terminado", agrega.

Según las usuarias, el conductor se molestó por el reclamo y las agredió. “Empecé a grabarlo y me tiró tres veces. De las tres veces me pegó dos en el labio y me reventó y me aruñó", afirma Lesmes.

Por su parte, la Personería de Cali indicó que ya tomó las acciones respectivas frente al caso y, a su vez, solicitó a Metrocali adelantar las investigaciones correspondientes para establecer en detalle lo sucedido.