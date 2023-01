Denuncian agresión de policías a dos jóvenes que supuestamente tomaban gaseosa en una panadería

Videos virales en redes sociales pondrían en evidencia los signos del maltrato y a los presuntos uniformados responsables del hecho. Autoridades respondieron.

La supuesta agresión habría ocurrido en el barrio Floralia, nororiente de Cali. Según denuncia hecha a través de en una de las grabaciones compartidas en Facebook, algunos jóvenes departían en una panadería tras jugar un partido de fútbol cuando se acercó una patrulla con dos policías.

De acuerdo con la publicación, los agentes querían dispersar a los muchachos de la zona de manera intimidante y, aparentemente, los habrían golpeado e insultado frente a la propia comunidad.

Dos de los menores, señaló la persona que habla en el video, fueron llevados a la inspección de Policía de la localidad, donde "los golpearon, los maltrataron, los tiraron al piso, los pisotearon, les hicieron abrir los ojos para echarle gas pimienta en la cara. Los insultaron, los amenazaron, los amedrentaron".

En las imágenes, el ciudadano que graba muestra a uno de los jóvenes, supuestamente víctima del presunto abuso policial, con algunos rasguños. "Como no quería poner la cara, le dieron un bolillazo en la cabeza. Esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar", puntualizó.



Ante comentarios de usuarios en Facebook donde ponían en tela de juicio lo que habrían hecho los jóvenes para ser blanco del maltrato de los uniformados e incluso cuestionaban que no hubiera video de lo ocurrido en la panadería, algunos supuestos testigos también se pronunciaron.

"La gente que pone malos comentarios no saben, no vieron, ni vivieron lo que pasó. Es que no conocen cómo son ahora los policías, que sólo por portar un uniforme se creen la gran cosa. Yo soy testigo de todo lo que pasó en ese momento y fue una injusticia, que solo por tomar gaseosa les hayan pegado de esa manera. Es demasiado indignante", dijo la internauta Marce Valencia.

En otra grabación, una persona que dice ser el padre de uno de los supuestos agredidos muestra a uno de los policiales que habría cometido el abuso.

"Este es el agente que maltrató a mi hijo, el que me le pegó un bolillazo, por tanto, me le partió tres costillas, tiene aire a los pulmones, lo van a remitir urgentemente, porque tienen que operarlo", sostuvo.

En las imágenes también se observa a quien sería el comandante de la estación donde, asegura el ciudadano, "encerraron" a los dos menores y "los maltrataron". Esta persona indicó, además, que compartiría el video a la Personería y a la Procuraduría.

"Si mi hijo llega a perder un pulmón, llega a morir o queda entubado de por vida es por culpa de estos dos señores. Dejo un antecedente, por si me llega a pasar algo, porque hasta amenazas de muerte hicieron", puntualizó el hombre.



Por su parte, el coronel Didier Estrada, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali, sostuvo que la versión que circula en redes sociales es falsa. Aseguró que los uniformados acudieron al sitio por una llamada al 123 donde se reportó una riña en vía pública.

"Asiste la patrulla del cuadrante, al llegar al sitio se encuentran unos menores en una riña y al tratar de calmar a estas personas los policías fueron agredidos por los jóvenes, por esta razón,tuvimos dos personas capturadas", señaló Estrada.

El oficial dijo que dos de los agentes resultaron con algunos golpes, pues, afirmó, los muchachos supuestamente se estaban atacando entre sí con palos, por lo que, al intentar intervenir, los uniformados también terminaron lesionados.

"Vale la pena aclarar que hay un video que se encuentra rondando en las redes sociales en donde se dice que los policías llegaron y los jóvenes se encontraban simplemente en una panadería, queremos resaltar que esto es falso. Estos jóvenes se estaban agrediendo en vía pública", resaltó el coronel.

Estrada indicó que los moretones en los menores fueron resultado de la agresión a palos que, supuestamente, ellos mismos estaban protagonizando en la calle. Asimismo, afirmó las llamadas por este tipo de peleas en ese sector de la capital del Valle del Cauca son una constante.