Denuncian ataques a contratistas de Emcali durante labores de mantenimiento

El pasado fin de semana fue reportado un intento de robo a tres técnicos que se transportaban en un vehículo Nissan de placas DJN458, de la empresa contratista Unión Eléctrica. El hecho se registró en el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali.

"Intentan atracar, ellos perciben que hay un movimiento raro, se ponen alerta y el conductor acelera, huyen, pero alcanzan a dispararle al carro en tres ocasiones en el parabrisas y en el capó", dijo Andrés Felipe Jaramillo, gerente de Energía de Emcali.

El ataque no dejó ninguna persona lesionada, sin embargo, las Empresas Municipales indicaron que diariamente se presentan un promedio de dos casos de agresiones e intentos de atracos a operarios en diferentes partes de la capital del Valle del Cauca.

Jaramillo aseguró también que se registran algunos problemas con la comunidad al impedir el robo de energía, que debe ser controlada por la firma contratista.

"No podemos permitir la defraudación del fluido, las pérdidas de energía. Se presentan estos conflictos con la comunidad, donde también hay bandas organizadas de otro tipo de actividades ilícitas, lo cual debemos trabajar en coordinación con la Alcaldía para ver cómo proceder. No podemos dejar a los contratistas solos, porque tarde o temprano va a suceder un evento que sea lamentable", agregó Jaramillo.

El funcionario aseguró que este último incidente se pondrá en conocimiento de la Administración Municipal para tomar medidas.