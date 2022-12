Denuncian atentado a sindicalistas de Emcali en oriente de la capital del Valle

Miembros de la Unión Sindical de Emcali, USE, y sus escoltas fueron víctimas hacia el mediodía de este viernes de un presunto atentado en la calle 32 B # 32 del barrio San Carlos.

En el hecho, el vehículo de Ricardo Montoya, comisionado de Reclamos de la USE, recibió un impacto de bala en el parabrisas, mientras él y otros directivos de este sindicato almorzaban en un restaurante del sector.

“Escuchamos el sonido de un disparo y los escoltas salieron a ver qué sucedía. Una señora dijo que un hombre en moto había disparado contra uno de los automóviles y había lanzado una bolsa negra”, narró Harold Viáfara.

Debajo de otro de los carros, un Mitsubishi gris polarizado de placas VWI051, se encontró el paquete lanzado por el motociclista. La bolsa solo contenía dos piedras y una servilleta, según informó a los miembros de la USE la Sijín.

Viáfara agregó que durante los últimos cinco meses los directivos del sindicato han recibido panfletos amenazantes, situación que ya informaron a las autoridades.

Por su parte, José Roosevelt Lugo, presidente de la USE, indicó que hace una semana denunciaron situaciones irregulares que se han venido presentando.

“Denunciamos a la Fiscalía sobre tipos en moto, con placas borrosas, que se hacían afuera de donde nos encontrábamos los directivos”, señaló Lugo.

A través de un comunicado, Emcali rechazó el presunto atentado. Asimismo, confirmó que no se registraron lesionados y solo los vehículos resultaron afectados.