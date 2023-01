Denuncian brutal ataque de motociclista a agente de tránsito que lo pilló andando por una ciclorruta

Según la víctima, la intervención de la comunidad evitó que la agresión terminara en una tragedia. "Si no es por la gente, me habría matado", dijo.

Un agente de tránsito de Cali, identificado como Wílmer Calvache, denunció haber sido víctima de un brutal ataque por parte de un motociclista al que iba a multar luego de sorprenderlo transitando por una ciclorruta en el suroriente de la capital del Valle del Cauca.

“Yo lo abordé decentemente, procedí a una justificación de comparendo por la contravención y el señor ofuscadamente me tiró, sin mediar palabra, varios golpes a la cara, me tiró al piso y, si no es por la gente, me había matado””, dijo el agente en diálogo con Blu Radio.

Tras el lamentable hecho, registrado en la avenida Simón Bolívar con carrera 68, barrio Ciudad 2.000, el agresor emprendió la huida. Entretanto, el agente de tránsito, quien terminó incapacitado, interpuso la denuncia correspondiente.

“Esta persona, al agredir a un servidor público, huye del lugar de los hechos. Está plenamente identificada, nuestro compañero recibe cinco días de incapacidad y hace el respectivo denuncio ante las autoridades competentes”, indicó Wílliam Bermúdez, líder del Centro de Gestión de Movilidad de Cali.

Finalmente, Bermúdez aseguró que ya se adelantan las investigaciones para hallar al responsable de la agresión y, una vez más, hizo un llamado “a la tolerancia y al respeto por todas las autoridades de tránsito”.

La infracción por la que inicialmente fue requerido el motociclista acarrea una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 828.116 pesos. Sin embargo, de acuerdo con el agente agredido, esa sanción se duplicaría porque hubo fuga.

Este caso ocurrió el pasado sábado 22 de junio, tan solo dos días después que ciclistas agredieron a agentes de tránsito que realizaban un operativo de control en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

