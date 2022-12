Denuncian cartel que adquiere beneficios a falsas víctimas del conflicto y engaña a las verdaderas

La situación ha sido informada por la Unidad de Víctimas del Valle del Cauca. Falsos abogados entrenan ciudadanos para que se hagan pasar como afectados.

Hay quienes se dedican a vivir de las víctimas del conflicto, según Carlos Fernando Rojas, coordinador de la Mesa de Víctimas en Cali. Las estafas están a la orden del día, especialmente a través de la supuesta entrega de casas.

“Entonces hay uno líderes que en Llano Verde, Potrero Grande y en Barrio Taller, están manifestando que están desocupadas y les están cobrando $700.000 y $800.000 a estas personas para entregarles estás viviendas cuando esto es falso”, manifestó Rojas.

Martha Giraldo es desplazada del conflicto en Antioquia y asegura haber sido estafada por una mujer que le ofreció vivienda.

“Ella nos pidió $1.500.000 como cuota inicial para la vivienda pero yo no veo casa, no veo lote, no veo nada”, dijo la víctima de estafa.

Sobre este caso, no solo las víctimas se están viendo afectadas, también la Unidad de Víctimas del Valle del Cauca está en la mira de los delincuentes. Al parecer, hay personas que se están dedicando a entrenar a falsas víctimas para robar a la entidad.

“Cómo dar una declaración ante el Ministerio Público, cómo pasar por víctima para tener una ayuda humanitaria, o para acceder a todos los beneficios de la reparación integral”, contó Fabiola Perdomo, directora de la Unidad de Víctimas en el departamento.

Incluso, hay falsos abogados que les cobran a las víctimas por trámites que son gratuitos.

“Tenemos personas que se dedican a traernos derechos de petición y a presentar tutelas, pero cuando verificamos esa tarjeta profesional no existe, pero le cobran entre $30.000 y $50.000 a una víctima por presentar un derecho de petición”, concluyó Perdomo.

Varias de estas denuncias ya están en manos de la Fiscalía. A nivel nacional se han detectado 5.000 casos. De estos, 1.700 ya han sido denunciados y solo en el Valle del Cauca hay cerca de 450 casos de personas que han intentado robar al Estado por medio de la Unidad de Víctimas.