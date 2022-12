Denuncian corrupción en el Tránsito de Cali para exonerar carros del pico y placa

Foto: Noticiascaracol.com

Según denuncias del concejal de Cali Fernando Tamayo, en la Secretaría de Tránsito de la ciudad hay algunos funcionarios que están cobrando un millón de pesos a dueños de vehículos particulares para exonerarlos de la restricción del pico y placa.

El cobro, de acuerdo con Tamayo, se realiza anual y, con este trámite ilegal, al menos 10.000 vehículos fueron incluidos en la denominada ‘lista blanca’ para que no fueran detectados por las cámaras de fotodetección.

“El gran infortunio de esto es que a la gente le da miedo denunciar pero lo que se rumora y dice es que pagan un millón de pesos para entrar a la lista y esa cifra es multimillonaria, que no le queda al municipio. Por lo tanto, lo que se debe hacer son las respectivas investigaciones”, dijo el concejal Tamayo.

Sobre esta denuncia, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró que ya comenzaron con las investigaciones para identificar a los funcionarios que estarían involucrados en estos cobros irregulares.

“La gente no tiene que ir a pagarle a un intermediario un millón de pesos para que le pongan un sello falso de pico y placa. Ahora nadie va a tener pico y placa, exceptuando tres instituciones que tienen derecho a eso, pero el resto tendrá que pagar y eso se está investigando. Es muy grave porque en el Tránsito tenemos muchas cosas por cambiar”, manifestó Armitage.

En la capital del Valle del Cauca más de 20 mil vehículos se encuentran exentos del pico y placa. De acuerdo con voceros de la Secretaría de Tránsito, por el momento se encuentran suspendidos los registros nuevos a la ‘lista blanca’ de exención y se revisa la documentación de cada uno de los carros particulares inscritos en dicho listado.

La Alcaldía de Cali explicó que la denominada ‘lista blanca’ de la Secretaría de Tránsito consiste en un aplicativo que tiene el sistema de fotodetecciones, gracias al cual los vehículos registrados en la misma no son detectados por las cámaras y, por lo tanto, no son sancionados por este mecanismo.

“Las excepciones se dividen en 18 categorías y otro grupo corresponde a los vehículos de transporte especial, más conocidos como vehículos de placas blancas, que son alrededor de 38 mil”, explicó Juan Carlos Orobio Quiñones, secretario de Tránsito de Cali.

De igual forma, añadió que se viene adelantando un proceso con los vehículos vendidos con traspaso a persona indeterminada y que después de tres años se desconoce su propietario actual. Tras ese tiempo la licencia de tránsito debe ser cancelada y el vehículo inmovilizado.

“Vamos a iniciar el proceso de cancelación de esas licencias de tránsito a aquellos vehículos que llevan más de tres años. En total hay alrededor de seis mil vehículos en dicha situación de los cuales dos mil ya cumplieron con ese plazo”, concluyó el Secretario de Tránsito de Cali.