Denuncian desaparición de expareja e hija de hombre que se fugó en Cali

La ciudadana ecuatoriana María Cristina Galarraga Gutiérrez, de 20 años, y su bebé María José Bedoya Galarraga, de once meses, se encuentran desaparecidas desde las 10:00 a.m. del pasado lunes, según denunció su madre Narcisa Gutiérrez.

Gutiérrez indicó que José Daniel Bedoya Villarreal, de 28 años, expareja de su hija y padre de la menor que había sido capturado por raptar a la bebé, llamó insistentemente a María Cristina desde que se escapó de la estación La Buitrera , en zona rural de la ciudad, durante la madrugada del pasado sábado. Este la amenazó con quitarle nuevamente a la pequeña.

"El lunes, mi hija salió con la niña desde las 10:00 a. m. La última vez que me comuniqué con ella me dijo que estaba llegando a la estación de San Bosco y no volvió a contestarme el celular. Luego como a las 4:00 p. m. el celular ya estaba apagado", aseguró la madre y abuela de las desaparecidas.

"Estoy más que segura que él iba a ir por mi hija, pero no le pusieron ni siquiera una custodia para que la cuidaran", sostuvo Gutiérrez.

La mujer realizó el denuncio de desaparición ante el CTI en conjunto con el grupo de infancia y adolescencia de la Policía de Cali.

"Como él tiene comunicación conmigo por el Whatsapp, pero no hablamos, le dije que estaba preocupada que me dijera si las niñas estaban con él. Me mandó un dedito de todo está bien", añadió.

Frente a la fuga de Bedoya Villarreal, la Policía informó que, luego de tener al hombre detenido por violencia intrafamiliar y por raptar a su hija, este violentó la celda en la que se encontraba y huyó.

"Se hará una investigación disciplinaria con todas las personas responsables de la custodia de este individuo. Teníamos 4 personas en ese lugar", señaló el coronel William Sánchez, comandante Operativo de Cali.

Las autoridades aseguran que se encuentran realizando las labores de búsqueda para dar con el paradero del hombre y las dos desaparecidas.