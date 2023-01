Denuncian desaparición en Cali de hija del alcalde de Sipí, municipio del sur del Chocó

El Gaula de la Policía adelanta la investigación para ubicar a la joven, quien habría sido secuestrada.

En la mañana de este miércoles 8 de agosto, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que la hija de Luis Ángel Largacha, alcalde de Sipí, Chocó, desapareció tras salir de la casa de una familiar en el barrio Valle Grande, oriente de la capital del Valle del Cauca.

“Las últimas informaciones que tuvimos de parte de una familiar donde residía, que es una tía, la joven salió el día sábado (4 de agosto) en horas de la noche, pero hasta el momento no ha regresado”, dijo el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de Cali.

El oficial aseguró que ya se pusieron en contacto con la familia de Sara Rosmery Largacha Moreno y que se inició la investigación para ubicar a la joven de 19 años. Ella, según versiones extraoficiales, habría salido con unos amigos antes de su desaparición.

“Eso es lo que manifiestan, pues ya nosotros estamos determinando la investigación y no lo podemos manifestar. Ya estamos realizando las labores con el Gaula de la Policía para dar con esta joven”, dijo el coronel Ospina.

Aunque las autoridades no se atreven a confirmar si Sara Largacha fue secuestrada, sí afirman que el alcalde de Sipí manifiesta que ha recibido llamadas y unas fotografías donde se encuentra la joven amordazada.

"Sara es una niña inocente, que no tiene culpa y que es de una familia pobre. Nosotros estamos representando a un municipio por cargo popular, pero no porque tenemos recursos para nosotros pagar alguna recompensa", dijo el mandatario Luis Ángel Largacha.

Sara Rosmery Largacha Moreno cumplió 19 años el pasado 21 de julio y es estudiante de enfermería.