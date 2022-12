Denuncian detención arbitraria del Ejército a jóvenes en el oriente de Cali

Seis jóvenes que habitan en el distrito de Aguablanca fueron obligados a subir a un camión en la madrugada de este martes por parte de miembros del batallón Agustín Codazzi, de Palmira.

El hecho se registró hacia las 12:20 a. m. en El Vallado, Laureano Gómez y Comuneros I, donde Ricardo Murillo, padre de Dylan Alexis Murillo, denunció que a su hijo se lo llevaron miembros de la Policía Militar.

“Estaba jugando fútbol con mis dos hijos en la 52 A con 29 A. Los mandé en la moto a comprar una gaseosa a la panadería de la calle 55 # 30A-116. Llegó el Ejército en un camión y se llevaron al mayor”, dijo.

Afirmó que los uniformados le informaron que podía recoger a su hijo en la estación Los Mangos. “Me fui para allá donde el Ejército nunca llegó”, sostuvo el padre.

“Un amigo de mi hijo que iba con él se comunicó con otro muchacho de la cuadra por el Facebook y le dijo que los estaban sacando de Cali e iban por el cruce hacia el aeropuerto de Palmira”, dijo el señor Murillo.

Por su parte, el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Wilson Chawez, confirmó que el batallón Codazzi realizó esta compelación, un procedimiento para identificar remisos y hacer que definan su situación militar amparado jurídicamente en los artículos 14 y 41, literal G de la ley 48 de 1.993.

“El ciudadano que no esté inscrito solo puede ser compelido (trasladado a una unidad militar para verificar si es remiso o no) de manera momentánea, mientras se verifica su situación militar y se orienta para que se inscriba y la defina en la convocatoria del próximo contingente”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el batallón cometió un error en el procedimiento, razón por la cual se inició una investigación para establecer las sanciones del caso. “Se los llevaron y no informaron a sus familiares sobre la situación”, dijo el general, al puntualizar que ya se habían emitido órdenes a los distritos y comandantes de unidades tácticas para que no se hicieran movimientos de una ciudad a otra.

Entretanto, el constitucionalista Víctor Hugo Vallejo calificó lo sucedido como detención arbitraria, pues, “si bien los mayores de 18 años tienen el compromiso de prestar servicio militar, aptos o no, estos no pueden ser privados de la libertad, así sea de forma momentánea”.

En diciembre del 2014 se presentó una situación similar cuando varios jóvenes fueron llevados al batallón Palacé de Buga, como un presunto reclutamiento ilegal en el sector de Mélendez, sur de Cali.