Denuncian malos manejos de dineros públicos por parte de Bomberos de Cali

La auditoría realizada por la Contraloría de Cali estableció que entre el 2013 y 2014 el Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca recibió cerca de 37 mil millones de pesos de la sobretasa al impuesto predial, que no habrían sido bien utilizados.

“Por ejemplo, contratistas sin Runt (Registro Único Nacional de Tránsito) y obras que se ejecutaron sin ningún soporte contractual evidencian un caos administrativo, una feria de contratos que hubo en esa época. Lo que es lamentable es que estamos hablando de recursos públicos”, manifestó Ricardo Rivera, contralor de Cali.

Noticias Caracol contactó al comandante de Bomberos de la época, Rubén Darío Gamboa, quien telefónicamente reconoció errores, pero afirmó que no se apropió de un solo peso.

“De pronto en el afán de hacer obras como están ahí, que se ven, si se cometieron muchos errores administrativos, y eso no lo voy a negar”, dijo el excomandante de los Bomberos de Cali.

El Contralor Municipal dijo que hubo un hallazgo penal sobre dineros de un contratista que eran cobrados a través de terceros y posteriormente por un funcionario. "Al parecer, estos eran entregados al comandante de Bomberos de esa época”, agregó.

Por su parte, el excomandante Gamboa, explicó que con esto se agilizaba el pago a contratistas. “En su momento pedía el favor de que se le ayudara con el tema cambiándole el cheque, por lo que se le cambiaba el cheque y se le entregaba la plata”, señaló.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Bomberos, Jesús Morales, denunció que en la entidad se sigue contratando de manera irregular. “Están contratando con un particular y este tiene la obligación de contratar los oficiales que trabajan aquí de bomberos. Aquí solamente el manejo para la construcción de obras lo hacen solamente los oficiales de bomberos”, comentó

Noticias Caracol intentó hablar con el actual comandante de la institución, pero voceros señalaron que se pronunciará cuando él analice el informe completo de la Contraloría.