Denuncian matanza de gatos y perros en Cali y Jamundí

Katherín Ladino, residente de la urbanización Villa del Sol en Jamundí, denunció la matanza de un gato de dos meses. La mujer indicó que se encontraba en su casa cuando su hijo de ocho años, que jugaba en el parque, la llamó y al salir vio al felino tendido en el suelo, con piedras alrededor.

"Supimos que lo envenenaron. El animalito estaba agonizando, le tiraron piedras y le cortaron la cola. Entre los vecinos y con ayuda del dueño del gato, investigamos que hay una banda satánica que anda rondando por acá en Jamundí, pero no estamos seguros", señaló.

Ladino sostuvo que hechos similares a este, registrado en la calle 5 # 1B Sur – 120 Manzana C, ya se han presentado en el sector.

"Yo hablé con la administradora y presidenta de la Junta de Acción Comunal. Ella dijo que en los contenedores de la basura habían encontrado varios perros y gatos muertos tirados. Ha habido también casos de envenenamiento", dijo la mujer.

Añadió, además, que informó a la Policía Ambiental, la cual tomó el reporte pero nunca llegó al lugar. Ladino optó entonces por recurrir a Lida Yaneth Ramírez, abogada de la Fundación Paz Animal y presidenta de la Asociación Sentir Animal en Cali, quien le ha colaborado con la divulgación del caso e indicado cómo realizar la denuncia del mismo.

"Todos los días nos reportan perros y gatos, apuñalados, abusados sexualmente, quemados con agua caliente, tirados a los caños, enterrados vivos. Y estos actos no son exclusivos de estratos populares", manifestó la doctora Ramírez.

Otro ciudadano indignado con este tipo de hechos es Carlos Marín, quien afirma que en los barrios San Judas y Las Granjas, sector del sur de Cali, donde reside, han aparecido en días recientes muchos gatos muertos, entre ellos su gata Celia.

"Es muy difícil saber quiénes los envenenan, pues estos actúan desde el anonimato. Realmente hay que atacar el problema estructuralmente al amparo de las nuevas leyes y con campañas pedagógicas", señaló el hombre.

Según Paz Animal, la fundación recibe a diario un promedio de 35 a 40 llamadas telefónicas, donde se denuncian situaciones de maltrato animal contra perros, gatos, caballos y fauna silvestre.

"La gente tiene que aprender a denunciar y tener el valor civil. Deben dirigirse a los inspectores de Policía y a las redes sociales, porque a veces es más fuerte la sanción y moral que la sanción legal, que casi nunca se aplica", puntualizó la abogada Lida Ramírez.