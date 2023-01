Denuncian millonaria estafa de “cazatalentos” a futbolistas que soñaban con jugar en el extranjero

Las víctimas son jóvenes entre los 18 y 23 años que no han tenido la oportunidad en el fútbol profesional colombiano.

El sueño de jugar en el exterior para un grupo de futbolistas del barrio 12 de Octubre, oriente de Cali, parecía que iba a hacerse realidad este semestre, gracias a un supuesto cazatalentos venezolano que llegó a la ciudad a comienzos de 2019. Sin embargo, todo fue una mentira.

“Dijo que podíamos contar con él, que compraba tiquetes y los ponía en diferentes equipos. Hubo llamadas internacionales y cartas supuestamente de los clubes, pero, cuando ya recogió la suma de dinero, resultó ser una farsa”, aseguró Jeison Hernán Perea, entrenador de las víctimas.

El hombre, a quien el entrenador conoció en enero en una cancha del barrio Fenalco Kennedy, le pidió entre $1.6 y 2.3 millones a cada uno de los jugadores que tenían la ilusión de ir a jugar y triunfar fuera de Colombia, donde no habían logrado hacerlo. El destino, Venezuela.

“El que más dinero dio fue uno que puso $2.250.000 y el que menos, $1.650.000. Eran nueve. Había unos jugadores que iban para equipos como Academia, Portocabello y Mineros, de la primera división, y Academia AIFI y Margarita, de la segunda”, indicó el entrenador.

En el país vecino, donde la crisis social parece que no ha tocado el deporte, estos jugadores, con el sueño de alcanzar la gloria en lo que los apasiona, iban a ganar supuestamente entre 500 y 1.000 dólares mensuales. Es decir, entre 1.5 y poco más de 3 millones de pesos.

“Iban con un contrato de seis meses, iban a jugar esta temporada que viene, hasta diciembre, y de allí se definía la compra, si ellos seguían o se iban para otro equipo”, dijo Rodrigo Sánchez, quien pidió prestado $2 millones para los viáticos y el pasaporte.

Sin embargo, el pasado 22 de junio fue cuando todo se esfumó para estos deportistas. Ese día, el supuesto cazatalentos iba a llegar a Cali, procedente de Barranquilla, donde al parecer vive, para reunirse con el entrenador y los padres de familia.

En la mañana, el entrenador recibió una llamada del hombre, quien le dijo que llegaba en la tarde, por lo que envió a una persona para que lo recogiera en el aeropuerto, pero finalmente no apareció.

“Ahí ya nos dimos cuenta que prácticamente fuimos estafados. Cuando le escribo al celular, los mensajes no le llegan”, dijo el profe Perea, al anotar que luego se contactaron con gente en Venezuela, que les dio a entender que el hombre había sido retirado de unos clubes por lo mismo.

Desde ese entonces, no volvieron a saber del extranjero, quien no solo apagó su celular, sino que estropeó las ilusiones de jóvenes futbolistas que, aunque ya denunciaron ante la Fiscalía, aún no se recuperan del impacto emocional que les causó esta estafa.

“Aquí no es el dinero es el sueño de los muchachos, el ánimo, las ganas de perseverar, pues esta cancha tan famosa del 12 de Octubre ha sacado grandes jugadores como ‘el Palomo’ Usurriaga, los hermanos Pajoy, Carlos Montoya, Jorge Banguero y queríamos seguir con esa tendencia”, afirmó el profe.

Finalmente, el entrenador dijo que en dicho barrio del oriente de Cali continúa la labor para cumplir los sueños de jóvenes que han sido “descartados” en el fútbol colombiano y buscan una oportunidad fuera del país.

“No nos hemos entregado. Tenemos jugadores en Perú, en Bolivia. Seguimos trabajando con el mejor amor del mundo”, concluyó.