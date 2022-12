Denuncian millonaria estafa en Cali con un paquete turístico a San Andrés

Empleados de hospital local de Puerto Asís, Putumayo, llegaron al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que le presta servicio a Cali en el Valle del Cauca, para viajar rumbo a la isla de San Andrés. La sorpresa se la llevaron cuando se enteraron que los tiquetes aéreos no aparecieron.

“Yo pagué $1.130.000 e incluía el traslado hasta el aeropuerto de Cali, la conexión a San Andrés y el regreso”, manifestó uno de los viajeros afectados.

“Llegamos al aeropuerto y resulta que no tenemos viaje, únicamente en el listado están ocho personas de las 39 que llegamos para viajar. El señor nos estafó porque no aparece, lo llamamos y no contesta”, contó Amanda Lasso, viajera afectada.

Ellos aseguran que compraron los paquetes turísticos a un hombre que vive en Cali, a quien le consignaron más de $40 millones.

“Llegamos y ya todo está cancelado. Quedamos de encontrarnos aquí y no encontramos ningún tiquete para San Andrés”, afirmó Manuel Mesa, viajero afectado.

Noticias Caracol intentó comunicarse con el número telefónico que tienen los afectados del agente de viajes, pero la llamada se iba a buzón de mensajes.

Los viajeros afectados acudieron a la Policía y Fiscalía donde interpusieron las denuncias penales por la supuesta estafa.