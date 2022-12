Denuncian nuevo caso de maltrato animal en Cali que fue registrado en video

Indignada se encuentra la comunidad en Cali por el comportamiento de un hombre con su mascota. Esta persona fue grabada en un video cuando golpeaba al cachorro contra la pared y lo pateaba. "Queremos que se haga justicia, que esta persona no siga maltratando los animales, que son indefensos", dijo Cristina Acero, denunciante.

El ataque del hombre contra el animal se repite una y otra vez como lo muestran las imágenes. La denuncia ya fue presentada ante la policía ambiental.

"Que no solamente le quiten los perros al dueño, sino que tomen medidas contra él", afirmó Marcela Meneses, defensora de animales.

Noticias Caracol llegó hasta la vivienda y habló con el propietario de la mascota, quien se mostró arrepentido por su comportamiento y explicó lo sucedido.

"El niño tenía la puerta abierta y tenía una galleta en la mano y el perro se la iba a quitar, entonces me dio rabia y le pegué. Yo sé que no estuvo bien y lo reconozco porque un animal no se coge a golpes", dijo Jorge Saavedra, dueño del animal.

Por su parte, el intendente Marco Aponte, del Grupo de Policía Ambiental de Cali, aseguró que se trata de "el maltrato animal no se tipifica como delito, pero si como contravención".

Las autoridades visitaron la vivienda del dueño y encontraron a sus mascotas en buenas condiciones, pero indicaron que, tras conocerse el video, solo podría conservarlas mediante compromisos.

Por su parte, la comunidad pidió que no le permitan a este hombre tener animales ya que por su comportamiento agresivo podría repetir el castigo.