Denuncian nuevo caso de negligencia por parte de empresas de ambulancias en Cali

Un transeúnte grabó un video donde denunció que una mujer estuvo cerca de 20 minutos tendida sobre la vía entre Cali – Palmira sin que los tripulantes de la ambulancia de la empresa SAMU, intentaran atenderla o trasladarla porque no estaban autorizados.

Andrés Martínez, quien grabó el video, dijo que “eran las 5:00 p. m. y el piso estaba caliente, la señora estuvo tirada en el piso, pasaron casi 20 minutos para que la montarán en la ambulancia”.

Además, aseguró que él mismo le prestó los primeros auxilios. “Dijeron que no la podían transportar porque trabajaban para una empresa exclusivamente, entonces fue cuando yo les dije que por sentido común, por ética profesional había que transportarla porque andaban en un carro medicado y son paramédicos”, afirmó Martínez.

El personero de Cali, Andrés Santamaría, criticó la actuación de estos paramédicos. “Estaríamos frente a un incumplimiento de tipo legal por parte de esta empresa frente a las funciones que debe desarrollar, y eventualmente también podríamos estar ante la negación de brindar socorro y podría convertirse incluso hasta en un delito penal”, aclaró.

Noticias Caracol buscó a los directivos de la empresa de servicio y atención médica de urgencias SAMU y, aunque no quisieron hablar ante las cámaras, dijeron que el vehículo estaba asignado a un evento que se realizaba en Cali, pero que después de pedir la autorización a la central, se hizo el traslado de la paciente, cuyo estado no comprometía su vida.

El video muestra que después de la discusión, los paramédicos decidieron llevar a la paciente a un centro asistencial. La Personería municipal espera que el caso sea revisado por la Superintendencia de Salud.