Denuncian que a carros inmovilizados en Cali se les están robando hasta la gasolina en los patios

Los propietarios aseguran que a sus vehículos les han hurtado algunas partes y, en otros casos, sufren daños y golpes. ¿Quién responde? Este es el panorama.

A Jaime Esquivel le inmovilizaron su camioneta durante un operativo de tránsito, porque tenía un documento vencido. Eso ocurrió el pasado viernes 15 de septiembre sobre la vía Cali – Jamundí.

Sin embargo, cuando le entregaron el vehículo en la noche del pasado lunes, se encontró con que la tapa de la guantera estaba averiada. Además, dice que el automotor sufrió otros daños.

“Me quitaron la tapa de la gasolina y sacaron todo el combustible, aparte del trato que obtuve, pues fue bastante descortés”, dijo Esquivel.

Noticias Caracol buscó a los funcionarios del patio donde estaba inmovilizada la camioneta, pero respondieron que no tenían nada qué decir.

María Cecilia Cerquera es otra ciudadana de la capital del Valle del Cauca que también se llevó una sorpresa al retirar su vehículo de un patio. “Resulta que el tren delantero del carro está completamente golpeado”, asegura.

Esquivel anotó que, en el momento de la inmovilización, los funcionarios no hicieron inventario de su camioneta. “Delante mío no hicieron nada, todo lo que tiene que ver con los inventarios todo está amañado”, afirmó el hombre afectado.

Por su parte, la mujer buscó una respuesta de los encargados del parqueadero. “Amigo, ¿quién me responde por el daño de mi carro?”, dijo la señora, a quien le respondieron que “el Tránsito”.

Carlos Alberto Santacoloma, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, entidad encargada de contratar los parqueaderos donde llevan los vehículos inmovilizados, dijo que ya se inició una investigación interna.

“Inmediatamente establezcamos responsabilidades, tiene que haber responsables de esos daños”, dijo el funcionario.

Los ciudadanos esperan respuestas frente a los daños que sufrieron sus vehículos en los patios donde fueron llevados tras ser inmovilizados por las autoridades de tránsito de la capital del Valle del Cauca.