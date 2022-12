Denuncian que ELN asesinó a campesino en El Dovio, norte del Valle del Cauca

Foto: cortesía Aldaldía de El Dovio

Guerrilleros del ELN estarían detrás del homicidio de un campesino registrado en la tarde del pasado viernes 6 de enero en la vereda Cuba, ubicada en el Cañón de Garrapatas en El Dovio, norte del Valle del Cauca.

Así lo denunció Rodrigo Vidal, alcalde de la población, quien sostuvo que el cuerpo de la víctima, de 28 años e identificada como Sigifredo González Gallego, solo pudo ser recuperado hasta al día siguiente.

Publicidad

"Solo fue posible recuperar el cuerpo hacia las horas de la madrugada del sábado, debido a que alrededor se encontraban personas uniformadas con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, armas largas y brazaletes del ELN, y no permitieron el paso para recuperar el cuerpo", afirmó el Mandatario local.

Vidal aseguró que en la región se han venido reportando amenazas, presuntamente por parte del grupo armado, debido al programa de sustitución de cultivos ilícitos que la Presidencia de la República, la Gobernación del Valle, la Administración Municipal, la Policía y el Ejército, vienen adelantando en la zona.

"Las amenazas corresponden específicamente a que nos dicen que no podemos y no debemos participar del proceso de sustitución de cultivos ilícitos, que en acuerdo con la comunidad logramos establecer medidas y alternativas para hacer la sustitución voluntaria de esos cultivos. Estos actores armados pretenden que eso no se haga, porque es parte de la financiación que ellos tienen. Las amenazas nos dicen que provienen del ELN", dijo el funcionario.

El Alcalde de El Dovio señaló que, ante esta situación, solicitó el respaldo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger su integridad física, al igual que la de la Personera de la localidad. Sin embargo, indicó que, pese al riesgo extraordinario que la Policía determinó existe en este caso, no se han tomado las medidas necesarias.

Publicidad

"Las medidas que me ha proporcionado la UNP es simplemente la de un chaleco antibalas, que para desarrollar la función es muy complicado. No ha habido los elementos necesarios que solicita la Policía en el estudio de riesgo, que son los medios para la movilización y el reforzamiento del esquema de seguridad. Se viene solicitando durante todo el año pasado y ahora nuevamente con toda esta situación que se ha presentado", resaltó Vidal.

El Mandatario local añadió que, hace dos semanas, otro habitante de la región quien trabaja en un montallantas fue impactado con arma de fuego en el pecho, hecho que correspondería a las intimidaciones que denuncia. El hombre afortunadamente sobrevivió.

Publicidad

En la mañana de este martes se realizó un Consejo de Seguridad tras el cual se tomaron medidas como reforzar la presencia del Ejército Nacional con ayuda del Batallón Vencedores de Cartago, que establecerá un comando en la localidad afectada, así como de la Policía del Distrito. Además, el CTI de la Fiscalía adelantará las investigaciones para esclarecer los hechos.