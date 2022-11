Denuncian que más de 30 mujeres se raparon para vender su pelo y acabaron estafadas: "Fuimos ilusas"

Un grupo de 33 mujeres de Andalucía, Valle del Cauca, se raparon completamente la cabeza con la promesa de que les iban a pagar una gran suma de dinero en dólares por su pelo. Sin embargo, denuncian que fueron estafadas.



De acuerdo con el medio 90 Minutos, una mujer les dijo que trabajaba con una firma europea que pagaba muy bien por pelo natural, por lo que les ofreció entre 7.500 y 9.000 dólares por sus largas cabelleras.

Sin embargo, después de raparse y entregar el pelo, la presunta estafadora desapareció. No obstante, pese a no dar el dinero, la sospechosa les regresó el cabello a las mujeres.

“Ella llegó a entregarnos enjambres de pelo y a decir que la entidad ya no le responde, que nos tenemos que personalizar de nuestro propio cabello, y ni siquiera podemos donarlo, ya no sirve, no lo devolvió como se lo entregamos”, dijo una de las afectadas.



Desde la Gobernación del Valle del Cauca informaron que van a investigar el caso.

"Hay una madre gestante, hay otra señora que tiene su hija con discapacidad. Fuimos ilusas, pero se aprovechó de nuestras necesidades", agregó la mujer estafada.