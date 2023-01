Denuncian que menor se suicidó tras ser abusada por uniformados en Popayán: ¿qué dice la Policía?

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que una menor de edad se quitó la vida luego de que, afirman, agentes de la Policía que la trasladaron hasta una URI en la ciudad de Popayán la abusaran sexualmente .

Según el reporte, la adolescente de 17 años fue retenida durante las protestas del paro nacional que se llevaban a cabo en la capital del Cauca la noche del miércoles 12 de mayo. Ella, sostienen, se suicidó un día después.

Mensajes que circulan en redes sociales aseguran que la joven no hacía parte de las protestas y que estaba dirigiéndose a la casa de un amigo cuando fue aprehendida.

En un video que ella compartió en su cuenta de Facebook, de acuerdo a la denuncia, se ve cuando cuatro uniformados de la institución se la llevan.

“En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando y quitando el pantalón. Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía”, dice su publicación en la red social.

Sobre la grave acusación, el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante de la Región Número Cuatro de la Policía, asegura que es falsa.

“Ante la noticia que viene siendo publicada por diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar, de manera categórica, que es una noticia, además de falsa, vil y ruin”, comentó.

El Comandante de la @Region4Policia, Brigadier General Ricardo Augusto Alarcón Campos, aclara a la opinión pública: pic.twitter.com/KMSQfDPK6D — CR. Boris Albor (@PoliciaPopayan) May 14, 2021

Nuevamente la Policía Nacional es atacada por una noticia vil y ruin, la cual es replicada de manera irresponsable a través de redes sociales, victimizando a una familia que pierde un ser querido el día de hoy. #RompaLaCadena pic.twitter.com/abbChgxVqg — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) May 14, 2021

La Alcaldía de Popayán instó a las autoridades competentes a que investiguen a fondo lo sucedido.

La Administración Municipal expresa su solidaridad con familiares y amigos ante los hechos ocurridos con una adolescente payanesa. Instamos a las autoridades para que adelanten las investigaciones para esclarecer los hechos.



👉🏻 Comunicado: https://t.co/TCYftF0mgI#NiUnaMenos pic.twitter.com/NvCh3OSBW4 — Alcaldía de Popayán (@AlcaldiaPopayan) May 14, 2021

Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que tiene pleno conocimiento del caso y que espera los pronunciamientos de la Fiscalía y Medicina Legal.

1/2 La Defensoría del Pueblo recibió el reporte desde la Regional Cauca del presunto suicidio de una menor de edad en Popayán, quien se habría quitado la vida tras ser abusada sexualmente cuando fue detenida mientras se manifestaba en el Paro Nacional. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 14, 2021

La ONG Temblores habla de al menos 16 abusos sexuales por parte de uniformados de la Policía durante las protestas del paro nacional en Colombia. Se espera una investigación de las autoridades al respecto.

