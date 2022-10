Denuncian que policía le disparó a joven en presunto caso de abuso de autoridad

Bajo pronóstico reservado está Juan José Valencia, un joven de 26 años que resultó herido en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. Sus familiares afirman que hubo un abuso de autoridad.

Yuliana Jiménez, esposa de la víctima, cuestiona la labor de los uniformados: “Si yo de pronto digo ‘fue que él cogió y tenía algo como ilegal o no se dejó requisar’, pero es que él no llevaba nada, no portaba nada ilegal”.

Publicidad

La mujer agregó que su pareja reaccionó porque “el policía lo empujó, sacó el arma, pero él, antes del policía accionar el arma, sale como a querer correr y ahí es donde el policía coge y le pega el tiro” en una pierna.

El joven se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Universitario del Valle, en Cali.

Mientras tanto, el coronel Éver Yovanni Gómez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, informó que “la Policía Nacional dispuso el inicio de investigaciones disciplinarias pertinentes para lograr esclarecer lo ocurrido” sobre el presunto caso de abuso de autoridad.

Los familiares y la defensa del joven piden justicia, pues aseguran que, al momento del procedimiento policial, las autoridades no dieron explicaciones.