Denuncian que policías entraron a una casa, acusaron de ladrón a joven, le pegaron a él y sus papás

Las personas que hacen la denuncia dicen que terminaron con su casa destrozada. La Policía responde.

La familia Arévalo asegura que sus miembros fueron víctimas de unos uniformados adscritos a la Policía de Palmira, quienes, a la fuerza, ingresaron a su vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II. Lo hicieron con el argumento de que uno de los residentes se había robado un celular.

En un video quedó registrado cómo cuatro policías golpearon la puerta, destruyeron los vidrios de las ventanas de la propiedad y amenazaban a los residentes con bolillos, palos y hasta con sus armas de dotación.

Frente al caso, la familia Arévalo explicó a Noticias Caracol que el maltrato recibido por parte de los uniformados fue exagerado, que sus acusaciones contra uno de los jóvenes, es falsa.

“Los policías llegan a mi casa diciendo que yo me había robado un celular, sin pedirme una requisa y sin ninguna justificación atropellan a mis familiares, le pegan en el rostro a mi mamá y papá. En el momento están mis hermanos, menores de edad. Los policías me agreden y me abren la cabeza por un golpe que me propinan”, contó Jeison Arévalo, joven denunciante.

Consternados, vecinos pasan y observan lo sucedido. Según la familia, los policías les dañan sus televisores y hasta sus celulares sin una razón válida.

“Nos dañan los televisores, los vidrios, los celulares, fue una situación horrible. No sabíamos por qué habían llegado a la casa de esa manera. Sobre lo que sucedió, el abuso al que fuimos sometidos, tenemos el testimonio de los vecinos que me nos han acompañado en este proceso”, continuó el joven.

Por los golpes recibidos, la madre del joven tuvo que trasladar a su padre al hospital, lugar al que los uniformados llegan y los capturan.

“Mi mamá se lleva a mi papá para el hospital y les hacen una captura allá, ilegal, dizque por agresión a la autoridad. Luego en una audiencia, mi mamá sale en libertad, el juez le pide disculpas a la familia Arévalo. El informe que los policías le pasaron a su comandante es que yo había realizado una extorsión y eso no es cierto”, manifestó el joven.

La familia Arévalo realizó las denuncias respectivas ante la Fiscalía utilizando los videos y testimonios de vecinos sobre lo sucedido en dicha vivienda de Palmira. Esperan que los responsables por este abuso respondan ante las autoridades competentes.

¿Qué responde la Policía?

La Policía de este municipio ubicado en el sur del Valle del Cauca también se pronunció frente a este controversial video en la que se observa un uso excesivo de la fuerza.

"El video es de un ciudadano que, muy seguramente, lo anexará a la denuncia. Según la versión de los policías, es una persecución que se hace después de un llamado de un ciudadano, a quien minutos antes le habían robado un celular y le estaban cobrando un rescate por 400 mil pesos", dijo el coronel Mauricio García, comandante del Distrito de Policía de Palmira.

Afirmó que, gracias a la denuncia de otro ciudadano, la Policía persigue al supuesto ladrón, quien se mete a la vivienda.

"Los policías son recibidos, tanto por el presunto delincuente, como por su familia, de manera agresiva. Tan es así, que dos policías fueron valorados por Medicina Legal y les dieron una incapacidad de diez días", indicó el oficial.

Respecto a la captura de la mujer en un hospital, el coronel García sostuvo que esta se llevó a cabo por la pérdida de un equipo de la Policía y daño en bien ajeno.

"En la actividad policial que se desarrolló dentro de la vivienda se perdió un radio de comunicaciones con un monófono. Eso está avaluado en más de 19 millones de pesos y, por eso y el daño en bien ajeno, se detiene a la señora, según lo manifestado por los policías", explicó.

Finalmente, el oficial indicó que, después de cada eventualidad de estas, los funcionarios están en la obligación de hacer un informe escrito, al cual se le da trámite al comando del departamento para solicitar una investigación disciplinaria y determinar lo que realmente sucedió.