Denuncian que policías habrían extorsionado y retenido a un abogado en Cali

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

Durante un operativo adelantado por el Gaula del Ejército en el sur de Cali, fue capturado un capitán del Gaula de la Policía Nacional. Un abogado caleño los acusa de exigirle el pago de una millonaria suma de dinero.

En diálogo con Blu Radio, el abogado explicó que en la mañana del miércoles 9 de marzo mientras se desplazaba en su vehículo en la carrera 56 con calle 11, sur de la ciudad, fue detenido por un grupo de policías uniformados y de civil. Uno de ellos le dijo que tenía que acompañarlo porque había una irregularidad en su contra.

En el camino, según el denunciante, los policías le exigen que entregue $500 millones para liberarlo, dinero producto de una demanda que había ganado.

“Me para un policía y me dice que una requisa, que debo irme con ellos pero yo le dije que esperara un momento, que si son la ley vamos a una estación y hagamos el procedimiento correcto. Me montaron a la fuerza. Me torturaron, me decían que iban a matar a mi familia y me tuvieron retenido como desde las 8:00 a. m. al medio día”, manifestó el abogado.

Dijo que, durante su retención, fue llevado a diferentes partes de la ciudad donde lo golpearon y torturaron al tiempo que le pedían el dinero. Además, aseguró que vio a varias patrullas policiales que no escucharon su llamado de auxilio.

“Cuando pasó una patrulla de la Policía yo hago bulla, ellos paran y siguen. El señor me dice, ya los cuadré, tengo capacidad para cuadrarlos a ellos y a quien sea. Y creí que sí tenía capacidad porque nadie hizo nada. Yo les dije que iba a llamar a un amigo para que me ayudara. Me compraron un celular nuevo y llamé a mi hermano”, anotó.

El hombre pidió a su hermano que le trasladara el dinero que le pedían y fijó un encuentro en un parqueadero público. La familia acudió al Gaula del Ejército, cuyos miembros ejecutaron un operativo y detuvieron al capitán del grupo élite del Gaula de la Policía, mientras los otros tres policías se fugaron. Sin embargo, se conoció que el oficial quedó en libertad posteriormente.

Entretanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Nelson Ramírez, afirmó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 15 Especializada y la Justicia Penal Militar.

“El oficial junto con otro grupo del Gaula Elite venía cumpliendo una orden de captura contra un delincuente sindicado de homicidio agravado. Se presentó una situación sobre la cual se está adelantando una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos”, aseguró.

Finalmente, el general indicó que, “de acuerdo a información del capitán, esta persona (el abogado que hizo la denuncia) era una fuente a través de la cual podía llegar al delincuente que tenía orden de captura expedida por la Fiscalía 23 de Cali”.