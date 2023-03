Denuncian que recién inaugurada vía alterna a la Panamericana ya tiene grietas

El pasado 13 de marzo, el presidente Gustavo Petro había entregado la carretera alterna que conecta a la vía Panamericana, luego del gigantesco derrumbe a la altura del municipio de Rosas, Cauca.

“Es una obra provisional, es una etapa de las soluciones a más largo y mediano plazo que son más poderosas y que ya intentan no solo recuperar lo que aquí ya existía como flujo, sino incluso superar los actuales niveles de conectividad frente al sur del país, el resto del país”, afirmó ese día el jefe de Estado.

No obstante, tres días después de su apertura, denuncian que la carretera provisional está en muy malas condiciones, pues un video deja ver que está llena de grietas.

Así está hoy la variante conexión vía panamericana en #Rosas sur del #Cauca. Transportadores denuncian mal estado y deterioro de la carpeta asfáltica. pic.twitter.com/uKKUbxH4xv — Cauca Hoy (@caucahoy) March 16, 2023

Desde el Instituto Nacional de Vías (Invías) respondieron ante esta situación y la indagación de los conductores que transitan esta carretera.

“La vía que se entregó es una vía de emergencia, es un corredor de emergencia, por lo tanto, no tiene las características de una vía definitiva. Es una vía para tres meses, en el tiempo que logremos la comunicación de la Panamericana con toda las especificaciones de pavimento, de estructura de vía y un puente de 135 metros. Es un corredor que entregamos en 90 días, como lo hemos venido diciendo, de manera que la vía es temporal”, afirmó el director de Invías, Alfonso Latorre.

Latorre indicó, además, que la carretera provisional no tiene una estructura de pavimento, por lo que constante tránsito de vehículos hace que esté en continuo mantenimiento.

“Se colocó una mezcla asfáltica para permitir el paso de las tractomulas porque las pendientes que tiene la vía no permiten que las tractomulas suban si no tenemos una mezcla asfáltica. Esta se va a dañar permanentemente y tenemos que hacerle mantenimiento. Ayer pasaron más de 2.000 vehículos, más de 400 tractomulas y claramente nos han dañado una mezcla asfáltica que no podemos llamar pavimento”, agregó el director del Invías.

Por lo tanto, cada dos días a la semana se hará mantenimiento a esta carretera que conecta a la Panamericana. Según las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Vías, los vehículos que transiten por esta variante no pueden superar las 44 toneladas de peso.

#Comunicado | El @InviasOficial atiende fractura de carpeta asfáltica en vía provisional de la Conexión Vía Panamericana.



Más información en: https://t.co/TdOc94bNVL pic.twitter.com/VQAwze0gyi — Invías (@InviasOficial) March 16, 2023

