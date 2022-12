Denuncian retención de militares a ambulancia que trasladaba un herido a Cali

La retención de una ambulancia por parte de unos militares que se encuentran de manera permanente en el puente Guillermo León Valencia, que comunica a este departamento con el Valle del Cauca causó indignación en la comunidad médica del norte del Cauca.

La ambulancia de Guachené, de placas OCD 800 y la única con la que cuenta este municipio, fue retenida por 40 minutos y, según la denuncia de la ESE Norte 2 del Cauca, los militares trataron mal al conductor, auxiliar, paciente y el familiar que lo acompañaba.

Al paciente, que estaba siendo trasladado a un centro asistencial de Cali, lo estaban acusando de ser un presunto guerrillero que había resultado herido en combate.

Luis Hernando Banguero, conductor de la ambulancia, dijo que, salieron del Hospital de Caloto y a la altura del puente, un grupo de militares le pidió que detuviera el vehículo.

“Iba hacia la Clínica de Los Remedios, el Ejército me paró y me pidió una requisa. Les abrí la puerta y cuando el soldado vio que el paciente estaba heridos por arma de fuego en las dos piernas, me dijo que eso había sido en combate. Yo no me doy cuenta de eso porque yo trasporto niños y jóvenes de toda la región”, afirmó.

"Como las heridas eran en las piernas, el paciente se nos pudo haber desangrado durante el tiempo que estuvimos allí", agregó Yolanda Apoza, auxiliar de enfermería de la ambulancia.

Diego Barona, gerente de la ESE Norte 2 del Cauca aseguró que "buscamos constitucionalmente respetar a la autoridad pero se debe entender que el derecho internacional humanitario también debemos hacerlo cumplir, indistintamente de quien sea que necesita la atención médica nosotros debemos de prestarla sin ningún inconveniente"

La comunidad médica del norte del Cauca informó sobre el hecho a la Tercera Brigada del Ejército Nacional a la cual pertenecen los soldados vinculados, pero estos aún no se han pronunciado al respecto.