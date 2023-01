“Denunció y nadie le puso cuidado”: familiares de mujer asesinada en Yumbo por su exesposo

Se siguen conociendo detalles del trágico caso en este municipio vallecaucano. Familia de la víctima denuncia que autoridades no hicieron nada para protegerla.

Érika Valencia, hija de Rosileny Huertas, señala que el 10 de septiembre su mamá interpuso una denuncia contra Fabián Mosquera, su esposo, por violencia intrafamiliar.

"...él volvió a la casa, llegó todo grosero y me cogió estrujándome y me encerró en un cuarto del apartamento. Yo le dije que por qué era así conmigo. Entonces, mi hijo Cristian David Lloreda, de escuchar eso, ya que estaba en un cuarto al lado donde me encerró, él abrió la puerta, le dijo: '¿Qué le está pasando?', a mi esposo", dijo la mujer en la denuncia.

La hija de Rosileny asegura que la medida de protección que les dio la Fiscalia fue radicada en una estación de Policía.

“La verdad es que no pasó absolutamente nada. Eso fue en septiembre, si los policías fueron a la casa a pasar revista, que es lo que dicen ellos, de septiembre ahora, cuatro veces fue mucho. Ellos, de verdad, nunca iban”, dijo Érika Valencia, hija de la víctima.

Sin embargo, la Policía asegura que el 11 de septiembre atendió personalmente a Rosileny Huertas para explicarle cómo funcionaban las medidas de protección y que, posteriormente, ella cambió su domicilio y no informó a las autoridades.

Noticias Caracol conoció un audio en el que el agresor amenaza a la víctima , que también fue presentado como prueba a la Fiscalía.

"Hablamos con él, le llevamos toda la documentación que teníamos y él dijo déjame aquí yo lo archivo junto con el expediente y yo lo reviso, pero nunca pasó nada", sostuvo Érika Valencia.

Familiares de Rosileny Huertas criticaron la actuación de las autoridades.

“Él la asedió por mucho tiempo, la siguió por mucho tiempo. Ella denunció y nadie le puso cuidado”, dijo Guillermo Garzón, familiar de la víctima.

Asociaciones de defensa de la mujer señalan que la ruta de atención de violencia es pura teoría.

“No cumple con el deber de proteger los derechos y proteger la vida de las mujeres”, dijo María Elena Unigarro, asociación Taller Abierto.

Ni la Fiscalía ni la Policía quisieron hablar en cámara sobre las acciones que tomaron frente a la denuncia. Sin embargo, voceros de ambas instituciones señalaron que se actuó de acuerdo con la situación que estaba viviendo la víctima.



