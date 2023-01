Departía en cancha de microfútbol con unos amigos y acabó siendo víctima de mortal ataque a bala

Se trata de un joven de tan solo 22 años de edad, quien, según las autoridades, no tenía antecedentes judiciales y tampoco problemas con nadie.

En la cancha de microfútbol del barrio Balcones, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, fue asesinado Víctor Alfonso Montoya Villegas, un joven de apenas 22 años de edad.

El mayor Andrés Felipe López Hurtado, comandante operativo del Distrito de Policía de Palmira, reveló más detalles sobre el violento caso.

“Él estaba en la cancha de fútbol con varios amigos y dos personas en una motocicleta, sin mediar palabra, le propinaron un disparo en el pecho”, aseguró el oficial.

En el momento del ataque, Montoya Villegas no se encontraba practicando deporte: “Estaba departiendo con amigos, no estaba jugando. Esta no era una persona reconocida ni tampoco tenía inconvenientes”, dijo el uniformado.

Asimismo, el comandante operativo se refirió a los antecedentes de la víctima fatal del ataque armado: “Este era un ciudadano que no presentaba antecedentes ni problemas con nadie”.

Sobre lo sucedido, el uniformado también indicó que el caso ya está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, con el fin de establecer los móviles del hecho y hallar, por supuesto, a los responsables.

Este violento hecho se presentó exactamente en la calle 3B con carrera 15A, el pasado jueves 7 de noviembre del 2019, de acuerdo con el reporte de las autoridades.