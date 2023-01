Deportista del Valle del Cauca perdió la vida en atentado a Escuela General Santander

Indervalle confirmó la lamentable noticia e informó que el atleta se encontraba en Bogotá adelantando sus estudios para ser parte de la Policía Nacional.

Carlos Felipe López, gerente de la entidad, informó en la tarde de este jueves el fallecimiento de Alfonso Mosquera Murillo, de 23 años, quien perteneció a la Liga Vallecaucana de Atletismo.

El joven fue una de las víctimas mortales de atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá.

"Un muchacho oriundo de Pradera, con unas cualidades deportivas interesantes, vistió la camiseta de Valle Oro Puro hasta el 2017, donde tuvo la oportunidad de ser subcampeón nacional. En busca de una oportunidad que le ofrece la Policía Nacional toma la determinación de hacer esa carrera", dijo López.

El funcionario lamentó la pérdida de Alfonso y envió a su vez sentido pésame a su familia, deseándole fortaleza en este difícil momento. "Un dolor innegable, más de la forma como sucede", agregó.



Indervalle en cabeza de su gerente @Felipelopezlo lamenta y rechaza el terrible atentando de hoy en la Escuela General Santander de Bogotá. #NoAlTerrorismo.



Solidaridad con las víctimas de la @PoliciaColombia en especial con la familia y amigos de Alfonso Mosquera Murillo. pic.twitter.com/k1VS9oM5O6 — Indervalle (@Indervalle) January 17, 2019



Jhony Rentería, atleta vallecaucano y uno de los mejores amigos de Mosquera, indicó que al enterarse del ataque se comunicó con Diego Palomeque, otro deportista que se encontraba en la escuela de cadetes, para averiguar por la suerte de sus compañeros.

"Me dice que había muchos deportistas que habían caído, que a Mosquera no lo encontraban y que la última vez que lo vieron fue casi a 40 metros del carrobomba. Después, me dice que lo llevaron a una clínica, pero que estaba muy grave y a las 10:00 me confirma que Mosquera había fallecido", afirmó.

Rentería también recordó los momentos de gloria con su amigo y cómo este le dio varias medallas a su departamento. Dijo que Alfonso estaba muy cerca del lugar del ataque, porque hacía parte de la línea de honor.

Al igual que el atleta de Pradera, dos deportistas más perdieron la vida en el atentado, ellos son Camilo Maquilón Martínez, de la Liga de Atletismo de Antioquia, y Steven Prada, arquero de fútbol y oriundo de Ibagué.

Hasta la noche del pasado jueves 17 de enero, las autoridades habían reportado que 21 personas murieron y al menos 65 más resultaron heridas tras el atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.

Según la Fiscalía, una camioneta Nissan Patrol modelo 1993 fue el vehículo usado para cometer el ataque y explotó luego de irrumpir en la escuela durante horas de la mañana.