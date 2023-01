Deportista denunció robo de bicicleta que con rifas y donaciones había conseguido para entrenar

El hurto se habría registrado en un parqueadero de Cali. Lo que más sorprendió al afectado y a sus amigos, fue la respuesta del vigilante del lugar.

La víctima es Juan David Fuertes, patinador de la Liga del Valle, quien con rifas y donaciones de padres de compañeros había adquirido la bicicleta, valorada en más de $3 millones, para complementar sus entrenamientos.

"La amarré con cadenas y doble candado, cuando llegamos, después de dos horas y media, la bicicleta ya no estaba", afirma Juan David, quien ha sido campeón departamental y nacional.

De acuerdo con María del Carmen López, quien acompañó al deportista a recoger la bici, la respuesta del vigilante del sitio fue que él no sabía qué había pasado, que no le importaba lo que había pasado y que a él le había sucedido lo mismo.

El parqueadero pertenece a una entidad educativa, cuyo director, Jesús Antonio Ruíz, dice que fue un error, porque al lugar no se permite el ingreso de bicicletas. "Como institución tenemos que ayudar a solucionar el problema y responder por la irresponsabilidad del vigilante”, afirma.

Por su parte, la Policía informó que ya iniciaron las investigaciones del caso y que se están realizando labores de verificación con cámaras de video del establecimiento, para esclarecer el hecho.



Vea también: