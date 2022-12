Desaceleración económica afecta al Valle del Cauca: comerciantes dicen que ventas están por el suelo

Expertos dicen que la reforma tributaria tiene que ver con el bajo consumo de productos de primera necesidad.

Con la proximidad del Día de la Madre, las ventas deberían estar por el cielo, pero según algunos comerciantes, están por el suelo.

“Los impuestos están demasiado altos y la gente prefiere mejor utilizarlos para comer que para comprar ropa”, manifestó Claudia Arango, administradora de almacén.

Muchas personas aseguran que no pueden comprar porque no han empleo.

“Pues que no hay empleo, la gente no tiene trabajo, y uno sin plata no puede salir a comprar, no hay forma”, dijo Fabiola Manzano, habitante de Cali.

Según Fenalco Valle, desde los supermercados hasta los tenderos, han dejado de vender hasta productos de primera necesidad.

“Se aprobó una reforma tributaria que además pasa un IVA del 16 al 19 por ciento, es un impuesto directo al consumo que lógicamente mengua la capacidad de compra en los bolsillos de los colombianos”, indicó Gladys Barona, directora ejecutiva de Fenalco en el Valle del Cauca.

Los industriales por su parte, reportan una caída en el consumo de productos de aseo y alimentos, entre otros, pero son optimistas.

“Lo que estamos esperando es cómo se termina de organizar el mercado y esperamos que en la medida que vaya pasando el año, el crecimiento se vuelva a manifestar”, afirmó Gabriel Velasco, gerente de la Andi en el Valle del Cauca.

Es la primera vez en tres años que en el departamento registra un inicio de año con estas dificultades.