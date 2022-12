Desalojo de 52 locales dejaría sin sustento a comerciantes del centro de Cali

Foto: cortesía para Noticias Caracol

Preocupados se encuentran trece comerciantes del establecimiento Gran Comercio, ubicado en la calle 15 # 6-38 del centro de Cali, ante orden de desalojo emanada desde la Subsecretaría de Policía y Justicia a través de la Inspección Urbana de Fray Damián. La decisión obedece a que, según una querella presentada por los propietarios del inmueble, la edificación representa amenaza de ruina.

Estas personas, quienes actualmente ocupan 52 locales del centro comercial en mención, aseguran que la determinación los afecta en gran medida, porque el sustento de sus familias depende de este trabajo. Asimismo, denunciaron irregularidades.

"Los quieren sacar y ellos no tienen más donde trabajar, están vulnerando todos sus derechos. Una persona compró el centro comercial hace dos años y empezó a construir dentro del mismo estando ellos ahí, sin permisos", dice Yeraldine Aristizabal, hija de uno de los comerciantes.

La joven asegura que el propietario del establecimiento declaró la estructura en ruinas para sacar a sus inquilinos, los cuales han permanecido por más de 23 años en el lugar. "El problema es que han hecho varios peritajes con otros arquitectos y ellos afirman que el edificio no está en ruinas y no lo tienen que desalojar", agregó.

Fabio Aristizábal, uno de los afectados, califica el hecho como un atropello y asegura que quieren demoler el centro comercial para hacer uno nuevo. "Ellos están vulnerando nuestro derecho al trabajo. El dueño nos quiere sacar como si fuéramos delincuentes, hace seis meses no tenemos servicios y nos toca laborar con planta eléctrica", sostiene.

El desalojo había sido establecido para este jueves 20 de octubre, sin embargo, tras reunión entre la inspectora Patricia Corina, quien emitió la orden, y abogados de los afectados, se determinó su suspensión hasta dentro de una semana.