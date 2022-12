¡Descaro! Inescrupulosos se están subiendo a MIO Cable para cumplir fantasías sexuales en 11 minutos

Parejas estarían aprovechando el recorrido de la estación a la parte alta de la Comuna 20 de Cali, para realizar estos actos y compartir fotos o videos en redes.

"Esas relaciones sexuales que han tenido en las cabinas del MIO las están haciendo parejas de grupos clandestinos, a lo que le están llamando sexo público o sexo en la calle, como tienen la panorámica, se han dado a eso. Como no sacan la cara, lo cuelgan en las redes", expresó Jhonny Molano, de la Liga de Usuarios MIO, a Blu Radio.

Estas conductas inapropiadas se estarían presentando en horarios de poca afluencia de usuarios. Esa soledad es aprovechada por los inescrupulosos para cumplir sus fantasías sexuales.

“Hay usuarios que aprovechan para cumplir sus fantasías. Ha tocado, no bajarlos, pero sí decirles que, por lo menos, se vistan”, afirmó Juan Manuel Zapata, contratista del MIO Cable, en diálogo con Blu Radio.

Andrés Pla, director comercial y de servicio al cliente de Metrocali, rechazó este tipo de prácticas en el MIO Cable y señaló que su comisión podría acarrear multas de hasta $400.000, contempladas en el Nuevo Código de Policía.

"Aunque en nuestros canales de atención no hemos recibido formalmente una queja, rechazamos tajantemente este tipo de comportamientos. Fuera que es una falta de respeto para el resto de usuarios, va en contra del Código de la Policía, el artículo 33 puntualmente, que habla acerca de comportamientos que afecten la tranquilidad y la relación respetuosa de las personas", dijo Pla.

El funcionario señaló que, junto con la Policía, se está trabajando para contrarrestar estas conductas a través de actividades de vigilancia como rondas en las cabinas, para disuadir y, de ser necesario, capturar a quienes las cometan.

Según Metrocali, el MIO Cable transporta 6.500 usuarios diarios de lunes a viernes y de 8.000 a 8.500 durante sábados y domingos.