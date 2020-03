Descartan caso de COVID-19 en paciente del HUV en Cali y piden “dejar de usar tapabocas inútilmente”

Autoridades de salud del Valle del Cauca también ratificaron que la enfermedad aún no ha llegado a Colombia, pero dieron a entender que algún día pasará.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca informó que fue descartado COVID-19 en una paciente atendida en el Hospital Universitario del Valle y que llegó a Cali tras estar en España e Italia. También, aseguró que no hay coronavirus en el departamento ni en el país.

“No hay coronavirus COVID-19 en Colombia, no hay casos sospechosos”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

La funcionaria también aclaró que muchos viajeros que han estado en países donde ya ha llegado este tipo de coronavirus, como Italia y España e incluso China, donde nació la enfermedad, no necesariamente han tenido contacto con alguna persona contagiada.

“El coronavirus no está en el aire, no está en el ambiente, para que se transmita de persona a persona debe haber una cercanía, menos de un metro de distancia con una persona que tiene el coronavirus y además no está protegida con un tapabocas quirúrgico tradicional”, explicó.

En ese sentido, puntualizó que a todos los pacientes sospechosos de estar contagiados con COVID-19 en Colombia se les ha descartado la enfermedad e indicó que “todos tienen una gripa y deben hacer el cuidado respiratorio de toda persona con gripa”. Además, se refirió al uso de tapabocas.

“No hay necesidad de usar tapabocas en Colombia, no hay necesidad de usar tapabocas ni en los aeropuertos ni transportes terrestres ni en las instituciones. Solo debe usar tapabocas la persona que tiene gripa, en respeto a todos los demás”, afirmó Lesmes.

Asimismo, la secretaria de Salud del Valle del Cauca dio a entender que, en cualquier momento, alguna persona contagiada llegará al país.

“Tenemos que esperar con tranquilidad a que algún día, más tarde que más temprano, llegue una persona y eso tampoco significa que tengamos que empezarnos a proteger respiratoriamente para una enfermedad que quién sabe dónde estará”, señaló.

Por lo tanto, le pidió el favor a la ciudadanía “de dejar de comprar tapabocas” y dejar de usarlo “inútilmente”, pues “eso lo único que produce es un incremento del precio de los mismos y una dificultad para quienes realmente los necesitan”.

“Ni siquiera en los hospitales el personal debe estar usando tapabocas, solamente las personas que tienen gripa y eso, en respeto a todos los demás”, sostuvo.

Y mientras las autoridades de salud del Valle del Cauca descartaron la presencia del COVID-19 tanto en el departamento como en el país, la Alcaldía de Cali realizó un simulacro para la identificación de pasajeros con posibles síntomas de la enfermedad en la Terminal de Transportes.

Tú y yo tenemos la fórmula...‍⚕️‍⚕️

La vacuna está en tus manos

Nuestra mañana empezó con el Simulacro para la identificación de pasajeros con posibles síntomas del #COVID19 en @MiTerminalCali ️@SaludCali @MiyerTorres pic.twitter.com/V7G3LJ9vWz — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 4, 2020

