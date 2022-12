Descartan que asesinato de líder indígena en Cauca fuera por terreno

Las primeras investigaciones de las unidades de la Policía judicial y la Fiscalía que llegaron hasta el lugar donde fue encontrada sin vida Cecilia Culcué determinaron en primera instancia, que el crimen no obedecería a temas relacionados con el predio donde se instalará una zona transitoria de las FARC y que era de su propiedad.

“Se desvirtúa que este sea el motivo ya que se recolectaron algunos testimonios por parte de los hijos y de moradores del sector. Se llega a la conclusión que no fueron estas las causas de la muerte de esta persona”, indicó el coronel Édgar Rodríguez, comandante de la Policía del Cauca.

Medicina Legal entregó el dictamen sobre la forma como murió la líder indígena y campesina, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda La Cominera, zona rural de Corinto, norte del Cauca.

“Múltiples lesiones corto contundentes proporcionadas a nivel craneoencefálico con hallazgos de signos de defensa”, explicó Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal.

Por lo tanto, la Gobernación del Cauca y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información suficiente y veraz que permita capturar y procesar a las personas involucradas en el homicidio.

El Defensor Regional del Pueblo en este departamento dijo que se dispuso de una comisión para garantizar que no se vulneren los derechos humanos durante la investigación de este hecho.

“Poder hablar con familiares, con la comunidad, ver su situación, su condición, si requieren medidas de protección y especialmente de atención humanitaria”, afirmó Mauricio Redondo, defensor encargado del pueblo en el Cauca.

En un consejo extraordinario de seguridad, se determinó implementar un pie de fuerza para garantizar la seguridad de los investigadores y evitar nuevos hechos violentos en este municipio.