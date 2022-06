Descendientes de los Rodríguez Orejuela: “Ellos fueron culpables, pero no la familia”

Hace 5 años, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, habló con el sobrino y con el nieto de Gilberto Rodríguez Orejuela sobre lo que ha significado para ellos cargar con el peso de ser familiares de los capos. Desde sus posiciones, buscan limpiar sus nombres.

“A mí me tocó de pronto, por un apellido, una condición de una exclusión en un momento dado o señalamiento de la sociedad por los pecados o errores de nuestros padres”, dijo Miguel Andrés, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, durante la entrevista emitida el 21 de marzo de 2017.

Miguel Andrés puso de nuevo la cara, pero en esa ocasión no apareció solo, lo hizo con su sobrino Sebastián, hijo de Humberto Rodríguez Mondragón, uno de los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela.

Sebastián representa a la tercera generación de una familia que no ha podido quitarse el lastre de ser señalados como los herederos del estigma de la mafia en Cali, de la plata de la droga y del poder corruptor que tanto daño le hizo al país.

"A mí me tocaron todos los problemas desde pequeño, visitando en la cárcel a mi abuelo, a mi tío, luego, pues, las persecuciones políticas que la familia ha tenido, que no es un secreto para nadie, y luego, pues, ver a mi papá preso... Ha sido un proceso de golpe tras golpe tras golpe cómo tratando de dejar esa cruz que cargamos por el apellido, ese estigma social”, dijo.

Y agregó: “Para mí lo más difícil de este proceso ha sido definitivamente eso, porque finalmente, mi abuelo y mi tío, ellos fueron culpables de lo que hicieron, pero no la familia. Y se han encargado de hacernos ver que de una u otra manera somos culpables de algo, cuando no es así”.

Y aprovechó para enviar un mensaje: "Nadie es nadie para juzgar, que primero deben mirar bien los hechos y mirar quién es la persona, no quiénes son sus antepasados para luego hacer un juicio de valor, porque mucha gente dice ‘¡ah! él es hijo de o nieto de’. Entonces, ya te encasillan en un estigma cuando no es así, cuando no se da la oportunidad de conocerte, sino que cierran la puerta desde el principio”.

Hoy, los Rodríguez, segunda y tercera generación, quieren que en lugar de mafia los relacionen con emprendimiento, en vez de violencia, con reconstrucción y en vez de droga, quien lo creyera, quieren que se hable de sustitución de cultivos de coca.

