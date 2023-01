¡Descuadrados! Así quedarán algunos caleños tras aumento de $100 en el pasaje del MÍO

Por su parte, Metrocali asegura que la capital vallecaucana es la ciudad tiene la tarifa más baja del país en cuanto al servicio de transporte público.

Don Fernando se la rebusca cuidando carros en las afueras de un hotel en el norte de Cali. Todos los días aborda el MÍO, uno en la mañana para llegar a su trabajo y otro en la noche para regresar a su casa.

Asegura que sus ingresos económicos no igualan ni el salario mínimo, por eso está en desacuerdo con el aumento del pasaje.

“Voluntariamente a uno le dan $1.000, $1.500, $ 2.000 y así, pues uno a veces tiene que hacer alcanzar lo poco que se gana”, señala.

Él se gasta $3.000 diarios en desayuno y $8.000 en almuerzo, y adicionalmente responde por su familia y les deja el dinero del almuerzo y comida todos los días.

“Cuando me va bien les dejo $17.000 o $18.000 porque somos cuatro personas en la casa y hay que pagar servicios y todo eso, entonces eso siempre lo perjudica a uno”, añade.

La Alcaldía de Cali anunció que el precio del pasaje del MÍO subirá $100 a partir del 1 de febrero, desde ese momento los caleños pagarán $2.100 por usar el sistema articulado.

Este incremento, para personas como don Fernando que a diario se movilizan en estos buses, es un gran aumento; pues sólo en transporte se va a gastar $126.000 al mes y ahora se verá cohibido en ciertos gastos.

“Yo tomaba gaseosita, ya me toca olvidarla. Ya no puedo tomar gaseosita, yo me tomaba mi litro con un pancito de $1.000 y ya, ya no alcanza”, dice.

Metrocali asegura que la ciudad tiene la tarifa más baja del país en cuanto al servicio de transporte integrado y que además la flota de buses aumentará a 1.350.